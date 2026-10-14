Украинские беспилотники впервые атаковали дата-центр российского банка

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Беспилотники атаковали дата-центр «Сбербанка» в Балаково
Probalakovo

В ночь на 14 октября украинские беспилотники ударили по дата-центру, который «Сбербанк» строит в Балаково Саратовской области совместно с электросетевой компанией «Россети». Как сообщает издание CNews, это первая атака на дата-центр банка в России.

«Мы подтверждаем факт атаки на центр обработки данных. При этом все системы и все сервисы „Сбербанка“ работают в штатном режиме», — заявил ТАСС первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

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Балаковский объект — самый новый из трех собственных дата-центров «Сбербанка». Два других работают в московском Южном порту и в инновационном центре «Сколково» под Москвой. О намерении построить дата-центр в Балаково банк объявил в декабре 2020 года, а строительство начал в 2021-м.

Стоимость проекта оценивают в 30 млрд рублей (около 360 млн долларов по курсу Центробанка России на 14 октября), а завершить его планируют в 2027 году. Придется ли после атаки переносить этот срок, пока неизвестно.

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Большинство российских дата-центров — стационарные объекты, адреса и координаты которых известны заранее. Поэтому они уязвимы для атак.

С середины лета 2026 года целью атак были склады маркетплейса Wildberries, затем — логистические объекты Ozon. В начале октября беспилотники начали атаковать дата-центры «Яндекса» и менее чем за неделю вывели из строя три из пяти. Первым пострадал объект в Сасово Рязанской области, за ним — в Калуге и Владимире.

После этих атак большинство сервисов «Яндекса» работало с масштабными сбоями. Пострадали также сторонние сайты, арендовавшие мощности в этих дата-центрах. На момент публикации «Яндекс» все еще восстанавливал сервисы и, чтобы они продолжали работать, существенно ограничил их функции. Восстановление самих дата-центров с учетом закупки и настройки оборудования может занять до полугода — при условии, что новых атак не будет.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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