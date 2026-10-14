Starlink снова доступен дронам на скорости до 160 км/ч — Федоров

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Starlink
Фото: GettyImages

Украинские ударные дроны и перехватчики должны снова подняться в воздух: связь Starlink для них восстанавливают на скорости до 160 км/ч. Бывший министр обороны Михаил Федоров написал об этом в Telegram и назвал следующую задачу — полностью убрать ограничение скорости для Starshield.

«Работа Starlink на скорости до 160 км/ч восстанавливается. Ударные дроны и дроны-перехватчики должны снова полететь. Теперь нужно поработать над тем, чтобы вообще убрать ограничение скорости для Starshield», — отметил Федоров.

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Starshield — военный сервис спутниковой связи компании SpaceX. В ночь на 14 октября SpaceX ограничила работу его терминалов во время движения. Сначала порог составлял около 160 км/ч, но позже, по словам украинских военных, связь начала пропадать уже на 60–70 км/ч. Так что теперь ограничение возвращают к первоначальному уровню.

Из-за перебоев пострадала работа беспилотников, в частности ударных дронов и перехватчиков. Осложнились также военная логистика, разведка и ретрансляция связи. В 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск рассказали, что из-за этого отменили часть миссий.

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По данным источников в Минобороны, Силы обороны не получили от SpaceX никакого предупреждения. После этого украинская сторона обратилась к США, компании и партнерам по НАТО и одновременно начала проверять резервные каналы связи.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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