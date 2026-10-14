SpaceX ограничила в Украине работу военных терминалов Starlink во время движения

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Starshield

В ночь на 14 октября компания SpaceX ввела ограничение скорости, на которой терминалы Starlink работают в движении. Советник президента Украины Сергей Бескрестнов («Флеш») подтвердил это в Telegram и добавил, что Силы обороны не получили предупреждения, поэтому ряд миссий сорвался.

Ограничение касается военного пакета услуг StarShield. Сначала SpaceX установила порог в 100 миль в час, то есть около 160 км/ч. Позже, по словам Бескрестнова, военные сообщили, что для их операторов ограничение ужесточили. Теперь связь пропадает, как только скорость движения достигает 60–70 км/ч.

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Совпадением решение SpaceX советник не считает. Он связывает его с «текущей политической ситуацией».

Как отметил Бескрестнов в посте в Facebook, ограничения сказываются не только на дальних миссиях и логистике на фронте. Они затрагивают и дроны-перехватчики, в работе которых используют Starlink. С их помощью Украина защищает небо от реактивных «Шахедов». Именно перехватчики советник называет самым эффективным на сегодня средством против этих дронов.

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«Фактически своими действиями партнеры лишают нас одного из немногих шансов на защиту страны от реактивных „Шахедов“», — написал он.

Бескрестнов не впервые комментирует тему «Шахедов». Еще в апреле он рассказывал, какие SIM-карты Россия устанавливает в эти дроны, а в июне оценивал военный потенциал российской спутниковой системы «Рассвет».

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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