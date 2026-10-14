Скорость спутникового интернета Amazon Leo на испытаниях превысила 400 Мбит/с

Amazon сообщила, что на полигоне Абердин в штате Мэриленд ее спутниковая сеть Amazon Leo обеспечила загрузку данных на скорости более 400 Мбит/с. Испытания там провел центр C5ISR армии США, который разрабатывает для военных системы связи и разведки.

Для теста ноутбук подключили к Amazon Leo Pro — основному абонентскому терминалу сети. Это фазированная антенная решетка, то есть плоская антенна, которая наводится на спутник электронно, без механического поворота. Через нее ноутбук принимал и передавал данные, пока над полигоном пролетали низкоорбитальные спутники. Пиковая скорость загрузки приходилась на моменты, когда над площадкой проходили аппараты новых партий. Между собой спутники Amazon Leo обмениваются данными с помощью лазерных каналов, а с наземными сетями соединяются через шлюзовые станции.

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Армия США рассматривает коммерческие низкоорбитальные сети как способ дать военным скоростную связь в отдаленных районах, где наземной инфраструктуры нет или ее не хватает. За демонстрацией наблюдали более 30 представителей армии. Руководитель направления по работе с государственными заказчиками в Amazon Leo Лиз Мартин назвала этот показ важным шагом к более широкому сотрудничеству с военными. Компания рассчитывает приспособить сеть к нуждам армии и составить конкуренцию Starlink и Starshield — версии системы SpaceX для оборонных задач.

Следующие испытания Amazon Leo проведет вместе с армией. На них военные проверят более высокие скорости передачи данных и связь в движении. Отдельно они протестируют, как спутниковый интернет сочетается с тактическими сетями, которыми военные уже пользуются.

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Группировка Amazon Leo пока развернута лишь частично. С апреля 2025 года ракеты вывели на орбиту 396 ее спутников за 14 запусков, а первая очередь сети должна насчитывать более 3200 аппаратов.

Готовых спутников значительно больше — более 1000 таких аппаратов Amazon уже изготовила на своем заводе в Киркленде (штат Вашингтон). Чтобы вывести их на орбиту, компания заключила контракты более чем на 100 запусков с United Launch Alliance, Arianespace, Blue Origin и SpaceX.

Количество таких контрактов компания постепенно увеличивает. Так, в сентябре она заказала еще шесть запусков ракеты Ariane 6.

Коммерческий сервис Amazon Leo должен заработать в отдельных регионах до конца 2026 года. Изначально компания планировала запуск на середину года, но затем перенесла его. Сейчас сеть тестируют несколько корпоративных клиентов в рамках закрытой программы предварительного доступа.