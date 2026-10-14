Netflix сокращает около тысячи рабочих мест

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Netflix
Фото: Mijansk786 / Shutterstock

Netflix, владелец крупнейшего в мире стримингового сервиса, уволит около тысячи человек, то есть примерно 6% штата. Этот план соруководители компании Тед Сарандос и Грег Питерс изложили в письме сотрудникам, пишет издание Variety.

В первую очередь должности сократят в подразделениях, которые отвечают за разработку продуктов, технологии, юридические вопросы и персонал. Свое решение руководители объяснили так: «Наша миссия — развлекать мир — амбициозна, и ее выполнение требует от нас дисциплинированности в выборе приоритетов для наших людей и ресурсов». По данным Variety, компания пошла на сокращения на фоне жесткой борьбы медиасервисов за аудиторию.

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В конце 2025 года в Netflix на полную ставку работали около 16 тыс. человек. Сервисом тогда пользовались более 325 млн подписчиков по всему миру.

Предыдущее масштабное сокращение компания провела в 2022 году. Тогда сервис потерял 200 тыс. подписчиков, и после этого Netflix уволила около 450 сотрудников.

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Нынешние увольнения совпали по времени с падением рыночной стоимости компании. Так, с начала 2026 года капитализация Netflix упала почти на 25%, до 293 млрд долларов. Фондовый индекс Nasdaq Composite за это время, напротив, вырос более чем на 16%.

Несмотря на соперничество, в сентябре Netflix вместе с Amazon и YouTube создала лоббистскую коалицию стриминговых сервисов. Компании договорились действовать сообща, пока власти США усиливают надзор за отраслью.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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