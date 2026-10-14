Исследователь взломал телевизор LG без PIN-кода, объединив три уязвимости webOS

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LG webOS

12 октября платформа SSD Secure Disclosure опубликовала описание атаки, которая позволяет получить полный контроль над телевизорами LG на webOS. Злоумышленнику не нужны ни PIN-код, ни подтверждение на экране — достаточно находиться в той же локальной сети, что и телевизор.

Цепочку атаки составил независимый исследователь, который не раскрывает своего имени. Эту разработку он показал в мае на хакерских соревнованиях TyphoonPWN 2026 в Сеуле и занял третье место в категории LG webOS. Она объединяет три уязвимости платформы. Первая из них позволяет подключиться к телевизору без PIN-кода, вторая — открыть во встроенном приложении стороннюю веб-страницу с доступом к системным службам. Через третью атакующий выполняет произвольные команды с правами root, то есть с наивысшими привилегиями в операционной системе.

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Атаку проверили на двух моделях — LG 32LQ636BPSA и LG 27TQ600SW с webOS 7.5.7-25 и прошивкой 04.54.40. Уязвимы ли другие телевизоры компании, пока неизвестно. Номеров в международном реестре уязвимостей (CVE) эти ошибки еще не получили, а реальных атак с их использованием, по данным The Hacker News, не зафиксировано.

LG уже выпустила обновление прошивки, которое устраняет проблему. Владельцам телевизоров стоит проверить его наличие и не откладывать установку. Вместе с отчетом SSD Secure Disclosure опубликовала рабочий код атаки, так что ее подробности теперь доступны каждому. Другого способа защититься, кроме обновления, нет.

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Уязвимости, открывающие доступ к телевизорам LG из сети, находят не впервые. Так, в 2024 году компания Bitdefender сообщила о других подобных ошибках webOS, которые тоже позволяли обойти аутентификацию. LG закрыла их в марте того же года. В сентябре 2026 года другие исследователи выяснили, что телевизоры LG сканируют домашнюю сеть, а уязвимость webOS позволяет скрытно записывать звук.

После этого расследования LG отвергла обвинения в слежке за владельцами телевизоров. По словам компании, ее устройства не записывают разговоры в комнате, а голос обрабатывают, только когда пользователь нажмет кнопку.

Вскоре производитель подробно объяснил, какие данные собирают его смарт-телевизоры. Тогда же компания рассказала, как отключить распознавание голоса и содержимого на экране, а также персонализированную рекламу.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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