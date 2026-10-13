Starlink Mobile не заменит наземные сети мобильной связи — технический директор T-Mobile

Технический директор американского оператора T-Mobile Джон Со сомневается, что новые частоты позволят SpaceX быстро сделать Starlink Mobile полноценным конкурентом наземных сетей. Даже с более широким спектром спутниковая система, по его мнению, будет уступать им по пропускной способности, пишет издание Wccftech.

Поводом для дискуссии стала сделка SpaceX с инвестиционной компанией Grain Management. У нее SpaceX покупает лицензии, которые дают право использовать до 14 МГц парного спектра в диапазоне 800 МГц, то есть двух одинаковых полос — для передачи и для приема данных. Илон Маск назвал эту покупку последним важным элементом для полноценного мобильного покрытия США. Частоты нижнего диапазона действительно лучше проникают в здания и распространяются на большие расстояния. Однако в T-Mobile считают, что сами по себе они не решают проблему емкости сети, то есть того, сколько абонентов могут пользоваться ею одновременно.

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Свою позицию Со изложил в публикации под названием «Одних частот недостаточно, чтобы создать сеть». По его подсчетам, после сделки у Starlink Mobile будет около 80 МГц частот, тогда как T-Mobile использует почти 400 МГц в нижнем и среднем диапазонах. Он также напомнил, что частоты Grain Management ранее перестали быть приоритетными для сетевой стратегии T-Mobile.

Еще одна слабость спутниковой связи связана с распространением радиосигнала. Как пояснил Со, сигнал со спутника на высоте нескольких сотен километров ослабевает значительно сильнее, чем от наземной базовой станции, которая стоит примерно в 1 км от смартфона. Разрыв между ними в затухании может достигать 50 дБ (децибел), то есть 100 тыс. раз по мощности. Переход с частоты 2 ГГц на 800 МГц, по его словам, лишь частично улучшает положение и не устраняет принципиального различия между спутниковой и наземной инфраструктурой.

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Операторы наземных сетей распределяют нагрузку между сотнями базовых станций и секторов. Благодаря этому одни абоненты могут смотреть видео, другие — играть в онлайн-игры или общаться по видеосвязи, и все это одновременно. Спутниковая система способна покрыть большую территорию, но это, по мнению Со, еще не значит, что под высокой нагрузкой она обеспечит сопоставимую скорость и пропускную способность. Широкое покрытие и качество полноценной сети 5G Advanced, подчеркнул он, — разные задачи.

При этом SpaceX наращивает и спутниковую часть: регулятор США уже разрешил компании вывести на орбиту 15 тыс. спутников для Starlink Mobile. Впрочем, развивать компания собирается не только орбитальную группировку. В частности, она рассматривает возможность устанавливать компактные маломощные базовые станции на существующее оборудование Starlink. Это потенциально позволит расширять покрытие, не строя обычные вышки мобильной связи в каждой точке.