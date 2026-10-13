Royal Air Maroc первой в Африке оснастит самолеты спутниковым интернетом Starlink

Марокканская авиакомпания Royal Air Maroc написала в соцсети X, что с начала 2027 года будет устанавливать на свои самолеты спутниковый интернет Starlink. Среди перевозчиков Африки и участников альянса oneworld на континенте она первой публично заявила о таких планах.

Интернет появится на 41 самолете, а для участников программы лояльности Safar Flyer Wi-Fi на борту будет бесплатным. Пока неизвестно, придется ли указывать свой номер в Safar Flyer при бронировании и когда оборудование получит последний самолет. Сейчас интернета на рейсах Royal Air Maroc нет вовсе.

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Всего во флоте авиакомпании около 70 самолетов шести моделей — ATR 72-600, Embraer E190, Boeing 737-800, Boeing 737 MAX 8, Boeing 787-8 и Boeing 787-9. Какие именно 41 из них получат Starlink, перевозчик не называет. Если судить по составу флота, это могут быть все Boeing 787 Dreamliner и 737 MAX 8, а также часть 737-800. Генеральный директор авиакомпании Хамид Адду пояснил, что соглашение со Starlink заключили, чтобы пассажиры путешествовали по самым высоким международным стандартам.

Royal Air Maroc — национальная авиакомпания Марокко и крупнейший перевозчик страны. Ее базовый аэропорт — в Касабланке, а маршрутная сеть охватывает 94 направления в Африке, Азии, Америке и Европе. Перевозчик входит в альянс oneworld, который объединяет около 15 авиакомпаний, среди них American Airlines, British Airways, Qatar Airways, Iberia, Qantas, Cathay Pacific, Finnair, Malaysia Airlines, Royal Jordanian и Alaska Airlines.

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Спутниковый интернет Starlink — скоростной и с низкой задержкой. Такого соединения достаточно, чтобы в полете вести прямые трансляции, играть, делать покупки онлайн и работать так же продуктивно, как на земле. Эту технологию все чаще выбирают авиакомпании по всему миру — в частности, Emirates, Singapore Airlines и Scandinavian Airlines. Среди них — израильская El Al, которая договорилась о партнерстве со Starlink в июне. В Африке же до Royal Air Maroc ни один перевозчик официально не переходил на Starlink.

Среди крупных европейских перевозчиков на Starlink переходит и Lufthansa. 19 августа 2026 года она выполнила первый регулярный рейс со спутниковым интернетом — самолет Airbus A320neo летел из Франкфурта в Рим. Систему на высоте 10 тыс. м лично испытал генеральный директор Lufthansa Airlines Йенс Риттер. До конца года компания планирует оснастить еще до 10 самолетов семейства A320, а к 2029 году — около 850 бортов. Тогда группа Lufthansa должна стать крупнейшим в Европе авиационным пользователем этой технологии.