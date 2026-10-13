Крупнейшая в мире авиакомпания American Airlines оснастит весь флот интернетом Starlink

8 октября American Airlines объявила, что обеспечит спутниковым интернетом Starlink весь основной флот из более чем 1030 узко- и широкофюзеляжных Airbus и Boeing. Так перевозчик рассчитывает получить один из крупнейших в мире флотов, оснащенных Starlink.
Основным флотом называют самолеты, которые American Airlines эксплуатирует сама, без региональных партнеров. Еще в мае компания решила установить Starlink на более чем 500 самолетах Airbus, а теперь к ним добавятся более 400 узкофюзеляжных и более 130 широкофюзеляжных Boeing. Монтировать оборудование начнут в начале 2027 года.
На борта будут ставить терминалы Starlink Performance Aero Terminal, каждый из которых обеспечивает скорость до 1 Гбит/с. Как пообещала Лорен Дрейер, вице-президент SpaceX по бизнес-операциям Starlink, стабильное соединение будет работать на протяжении всего путешествия — от посадки до выхода из самолета.
Директор American Airlines по клиентскому опыту Хизер Гарбоден отметила, что, по словам самих пассажиров, надежная связь заметно влияет на то, как они проводят время в полете. Со Starlink они смогут смотреть трансляции, играть онлайн, работать с коллегами в реальном времени, листать соцсети и делать покупки. Кроме того, система должна стать основой для будущих нововведений в обслуживании.
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Рейсами основного флота перевозчика, который называет себя крупнейшей авиакомпанией мира, ежегодно летают более 165 млн пассажиров. Их должно стать больше, ведь в ближайшие годы компания получит более 300 новых самолетов для этого флота. В июле сопоставимый по масштабу проект представила группа Indigo Partners — Starlink появится на более чем 1000 бортах ее авиакомпаний.