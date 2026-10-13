Крупнейшая в мире авиакомпания American Airlines оснастит весь флот интернетом Starlink

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American Airlines обладнає весь флот інтернетом Starlink

8 октября American Airlines объявила, что обеспечит спутниковым интернетом Starlink весь основной флот из более чем 1030 узко- и широкофюзеляжных Airbus и Boeing. Так перевозчик рассчитывает получить один из крупнейших в мире флотов, оснащенных Starlink.

Основным флотом называют самолеты, которые American Airlines эксплуатирует сама, без региональных партнеров. Еще в мае компания решила установить Starlink на более чем 500 самолетах Airbus, а теперь к ним добавятся более 400 узкофюзеляжных и более 130 широкофюзеляжных Boeing. Монтировать оборудование начнут в начале 2027 года.

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На борта будут ставить терминалы Starlink Performance Aero Terminal, каждый из которых обеспечивает скорость до 1 Гбит/с. Как пообещала Лорен Дрейер, вице-президент SpaceX по бизнес-операциям Starlink, стабильное соединение будет работать на протяжении всего путешествия — от посадки до выхода из самолета.

Starlink is coming to American’s entire mainline fleet

Директор American Airlines по клиентскому опыту Хизер Гарбоден отметила, что, по словам самих пассажиров, надежная связь заметно влияет на то, как они проводят время в полете. Со Starlink они смогут смотреть трансляции, играть онлайн, работать с коллегами в реальном времени, листать соцсети и делать покупки. Кроме того, система должна стать основой для будущих нововведений в обслуживании.

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Рейсами основного флота перевозчика, который называет себя крупнейшей авиакомпанией мира, ежегодно летают более 165 млн пассажиров. Их должно стать больше, ведь в ближайшие годы компания получит более 300 новых самолетов для этого флота. В июле сопоставимый по масштабу проект представила группа Indigo Partners — Starlink появится на более чем 1000 бортах ее авиакомпаний.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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