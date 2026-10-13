Китай вывел на орбиту 27-ю группу интернет-спутников GuoWang

Китай развернул на низкой околоземной орбите еще девять спутников государственной сети спутникового интернета GuoWang. Это уже 27-я группа аппаратов сети, а всего на орбите их 222, пишет издание China in Space.
Ракета-носитель Long March 12 стартовала 9 октября в 22:27 по киевскому времени со второй стартовой площадки коммерческого космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Все девять спутников изготовила Инновационная академия микроспутников Академии наук Китая. Всего на орбите уже 386 аппаратов производства академии.
Спутники GuoWang, которые выводят ракеты Long March 12 и Long March 8A, построены на малой платформе и весят около 695 кг каждый. Аппараты на большой платформе примерно на 30% крупнее, их масса достигает 1000 кг, а на орбиту их выводят ракеты Long March 5B и Long March 6A. Оба типа спутников маневрируют на орбите с помощью электрореактивных двигателей, а питание получают от двух солнечных панелей.
В этом году Китай планировал вывести на орбиту 310 спутников GuoWang, однако пока запустил 86. В 2027 году группировка должна пополниться еще 900 аппаратами, а с 2028-го — по 3600 ежегодно. В 2030-х годах на рабочих орбитах может находиться до 13 тыс. спутников сети.
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Сеть развертывает государственная компания China Satellite Network Group. Она планирует предоставлять услуги спутникового интернета по всему миру, как американский Starlink, однако в первую очередь ориентируется на Китай. Эти услуги пока тестируют, и абонентам их еще не открыли. Среди таких проверок — первый видеозвонок между Арктикой и Антарктикой через китайские спутники.
Для Long March 12 это третий запуск за три месяца: предыдущие состоялись в августе и сентябре. Так часто ракеты этого типа запускали лишь однажды — с ноября 2025 по январь 2026 года. Издание China in Space не исключает и четвертого запуска подряд, ведь оборудование для следующих миссий уже поступает, а площадку готовят к новому старту примерно за четыре недели.
Всего это девятый запуск Long March 12, 671-й — для ракет серии Long March и 71-й для Китая в этом году. Двухступенчатую ракету-носитель разработала Шанхайская академия космических технологий. Четыре двигателя YF-100K первой ступени работают на керосине и жидком кислороде и вместе развивают тягу около 5000 кН. Ракета высотой 62,6 м способна вывести 12 т полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту или 6 т — на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км. Диаметр головного обтекателя, по оценке издания, — 3,8, 4,2 или 5,2 м в зависимости от задачи.