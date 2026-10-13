Китай вывел на орбиту 27-ю группу интернет-спутников GuoWang

Китай развернул на низкой околоземной орбите еще девять спутников государственной сети спутникового интернета GuoWang. Это уже 27-я группа аппаратов сети, а всего на орбите их 222, пишет издание China in Space.

Ракета-носитель Long March 12 стартовала 9 октября в 22:27 по киевскому времени со второй стартовой площадки коммерческого космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Все девять спутников изготовила Инновационная академия микроспутников Академии наук Китая. Всего на орбите уже 386 аппаратов производства академии.

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Long March 12 Y10 liftoff recap, October 9th/10th 2026

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Спутники GuoWang, которые выводят ракеты Long March 12 и Long March 8A, построены на малой платформе и весят около 695 кг каждый. Аппараты на большой платформе примерно на 30% крупнее, их масса достигает 1000 кг, а на орбиту их выводят ракеты Long March 5B и Long March 6A. Оба типа спутников маневрируют на орбите с помощью электрореактивных двигателей, а питание получают от двух солнечных панелей.

В этом году Китай планировал вывести на орбиту 310 спутников GuoWang, однако пока запустил 86. В 2027 году группировка должна пополниться еще 900 аппаратами, а с 2028-го — по 3600 ежегодно. В 2030-х годах на рабочих орбитах может находиться до 13 тыс. спутников сети.

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Сеть развертывает государственная компания China Satellite Network Group. Она планирует предоставлять услуги спутникового интернета по всему миру, как американский Starlink, однако в первую очередь ориентируется на Китай. Эти услуги пока тестируют, и абонентам их еще не открыли. Среди таких проверок — первый видеозвонок между Арктикой и Антарктикой через китайские спутники.

Для Long March 12 это третий запуск за три месяца: предыдущие состоялись в августе и сентябре. Так часто ракеты этого типа запускали лишь однажды — с ноября 2025 по январь 2026 года. Издание China in Space не исключает и четвертого запуска подряд, ведь оборудование для следующих миссий уже поступает, а площадку готовят к новому старту примерно за четыре недели.

Всего это девятый запуск Long March 12, 671-й — для ракет серии Long March и 71-й для Китая в этом году. Двухступенчатую ракету-носитель разработала Шанхайская академия космических технологий. Четыре двигателя YF-100K первой ступени работают на керосине и жидком кислороде и вместе развивают тягу около 5000 кН. Ракета высотой 62,6 м способна вывести 12 т полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту или 6 т — на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км. Диаметр головного обтекателя, по оценке издания, — 3,8, 4,2 или 5,2 м в зависимости от задачи.