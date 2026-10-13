Илон Маск пообещал обеспечить связь во всей Солнечной системе

Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал в соцсети X запись выступления вице-президента компании Майкла Николлса и заявил, что связь SpaceX охватит всю Солнечную систему и выйдет за ее пределы. Сам Николлс в своей речи пояснил, что основой межпланетной сети станут технологии группировки Starlink.

По его словам, цель SpaceX — «распространить сознание за пределы этой планеты». Поэтому компания хочет подключить к сети Луну и Марс. Начать планируют с Луны. Для связи с ней SpaceX уже разрабатывает в рамках проекта Starlink высокоскоростные системы, в том числе лазерные. Спутник Земли должны соединить с группировкой Starlink, а затем очередь дойдет и до Марса.

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Так, по замыслу SpaceX, должна сформироваться межпланетная сеть связи. Николлс подчеркнул, что в ее основе будут те же технологии, которые компания создает для Starlink.

Впрочем, прежде чем выходить за пределы Земли, SpaceX должна и дальше повышать безопасность на низкой околоземной орбите, отметил вице-президент. Сначала там нужно выстроить скоординированную инфраструктуру, чтобы все, кто работает на орбите, могли без риска расширять деятельность. Лишь после этого компания рассчитывает распространить связь и присутствие человека на Луну, Марс и дальше.

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Сама SpaceX тоже планирует вывести на эту орбиту немало новых аппаратов. Недавно компания показала, как будет выглядеть ее группировка орбитальных дата-центров Starmind. В перспективе она может насчитывать до 1 млн спутников.

Чтобы такие аппараты не сталкивались с другими спутниками, SpaceX запустила бесплатную систему Space Safety. Через нее операторы могут обмениваться орбитальными данными.