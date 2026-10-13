Фотобанк Getty Images подаст на банкротство после срыва сделки с Shutterstock

12 октября американский фотобанк Getty Images объявил, что в ближайшее время подаст заявление о банкротстве и станет частной компанией. Для этого структуры Koch Equity Development, инвестиционного подразделения Koch Industries, пообещали вложить до 533 млн долларов нового капитала, пишет издание The Hollywood Reporter.

Компания воспользуется главой 11 Кодекса США о банкротстве. Эта процедура позволяет компании продолжать работу, пока суд контролирует пересмотр ее долгов. Getty выбрала ее разновидность с заранее согласованным планом реструктуризации. Кредиторы одобряют такой план еще до суда, поэтому дело обычно длится недолго. Завершить реструктуризацию Getty рассчитывает до конца 2026 года. В компании уверяют, что банкротство не отразится ни на работе, ни на сотрудниках, партнерах и поставщиках, а представитель Getty отдельно подтвердил изданию, что увольнений не будет.

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В конце июня Getty отказалась от сделки с конкурентом Shutterstock стоимостью 3,7 млрд долларов. Британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) требовало, чтобы для одобрения сделки Shutterstock продала свое редакционное подразделение. Так называют направление фото- и видеосъемки реальных событий для СМИ. Как объяснял тогда гендиректор Getty Крейг Питерс, именно его компания развивает как основное, поэтому совет директоров счел условие неприемлемым и отменил сделку. В августе на отчетной конференции он рассказал, что, готовя сделку, компания потратила более 100 млн долларов на профессиональные услуги и финансирование.

Тогда же Getty привлекла инвестиционный банк Guggenheim Securities, чтобы найти другие источники финансирования. Эти поиски и привели компанию к сделке с Koch Equity Development. Инвестор финансирует Getty еще с 2018 года, когда купил ее привилегированные акции на 500 млн долларов. Топменеджер Koch Equity Майк Харрис заявил, что инвестор полностью поддерживает нынешнюю сделку вместе с семьей Getty.

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Тем временем слабеет сервис iStock, через который Getty продает стоковые изображения онлайн. Спрос агентств на iStock, как сообщила компания в инвесторской презентации 12 октября, падает, а сам рынок переживает потрясения. The Hollywood Reporter предполагает, что причина в инструментах искусственного интеллекта, с которыми стоковое изображение может создать почти любой. Еще в августе финансовый директор Getty Дженнифер Лейден рассказывала, что за год число подписчиков с годовой подпиской сократилось с 321 до 241 тысячи. По ее словам, компания сознательно уменьшила роль менее выгодных каналов привлечения клиентов и, в частности, отменила бесплатный пробный период iStock.

Зато редакционное подразделение Getty рассматривает как главный источник роста. Оно поставляет СМИ и компаниям по всему миру новостные фото и видео, в частности снимает большинство красных дорожек и кинофестивальных премьер. По прогнозу Getty, к 2029 году выручка подразделения вырастет с 369 до 400 млн долларов.