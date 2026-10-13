Два российских спутника «Рассвет» могут сойти с орбиты в ближайшее время

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Проект спутникового сервиса «Бюро 1440»
Фото: Александр Астафьев / ТАСС

Российские спутники «Рассвет» №17 и №23 так быстро теряют высоту, что могут сойти с орбиты уже 29 октября и 1 ноября, прогнозирует сервис мониторинга SONIKS. Оба аппарата запустила в июле компания «Бюро 1440».

По состоянию на 13 октября самая низкая точка орбиты (перигей) спутника №23 находилась на высоте около 232 км, а самая высокая (апогей) — на 250 км. У спутника №17 эти показатели составляли примерно 236 и 256 км.

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Даты расчётные, а не окончательные, и могут измениться в зависимости от дальнейшего движения аппаратов и от того, удастся ли скорректировать их орбиты. Если поднять орбиты не получится, их и дальше будет тормозить атмосферное сопротивление, пока аппараты не попадут в плотные слои атмосферы и не сгорят.

Спутники относятся ко второй партии спутников «Рассвет», которую запустили 19 июля 2026 года. Проект предусматривает создание низкоорбитальной сети спутникового интернета — российской альтернативы Starlink.

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Проблемы с высотой возникали и раньше. Так, российские отраслевые СМИ сообщали, что аппараты первой партии тоже не сразу выходили на запланированную высоту около 800 км, а в июне один из них сгорел в атмосфере.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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