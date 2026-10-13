Apple представила новую Apple TV 4K с чипом A19 и Siri AI

Apple анонсировала четвертое поколение телеприставки Apple TV 4K с тремя встроенными микрофонами и поддержкой объемного звука из четырех колонок HomePod. Предварительные заказы компания уже принимает, а 13 ноября приставка появится в продаже.

Главное нововведение приставки — Siri AI. Это полностью новая версия голосового ассистента Siri, которую Apple построила на следующем поколении своей платформы искусственного интеллекта Apple Intelligence. На телевизоре ассистент ищет фильмы и сериалы по запросам, сформулированным обычным языком, и показывает результаты на весь экран. Во время просмотра ему можно задать уточняющий вопрос — например, где снимали сериал или подходит ли он 15-летнему зрителю. Ответ появляется в небольшом окне поверх изображения, так что фильм не приходится останавливать. Если у пользователя есть iPhone с поддержкой Apple Intelligence, Siri AI учитывает и личные данные и может, скажем, включить сериал, который посоветовал знакомый.

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Обращаться к ассистенту можно без пульта. Для этого Apple встроила в корпус три микрофона дальнего действия, а система подавления эха отделяет голос от звука из динамиков. Благодаря этому приставка распознает команду «Hey Siri» даже тогда, когда играет звук. Впрочем, голосовое управление без пульта доступно, только если основным языком tvOS выбран один из девяти поддерживаемых — среди них английский, немецкий, французский и иврит. Украинского в этом списке нет.

Приставка работает на чипе A19. По данным компании, центральный процессор в нем до 50% быстрее, чем в модели предыдущего поколения, а графический — до двух раз. В чипе также появился отдельный аппаратный декодер AV1. Этот кодек сжимает видео эффективнее старых форматов. Поэтому трансляция высокого качества требует меньше трафика.

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Внешне пульт Siri Remote не изменился, но теперь его можно найти через приложение «Локатор». Потерянный пульт также может подать звуковой сигнал — такая функция есть только у новой модели. Направление к пульту на экране смартфона показывает режим точного поиска (Precision Finding). Он работает с iPhone 17 и более новыми моделями, кроме iPhone 17e, а также с iPhone Air и складным iPhone Duo, который Apple показала в сентябре. Новый пульт будут продавать и отдельно — он совместим с прежними приставками Apple TV HD и Apple TV 4K.

Впервые Apple TV 4K можно объединить с четырьмя колонками HomePod mini 2 или HomePod второго поколения в систему объемного звука. Колонки сами определяют свое расположение в комнате, и приставка в соответствии с ним автоматически настраивает громкость и задержку звука. При этом каждая пара — передняя и задняя — должна состоять из одинаковых колонок.

The new Apple TV 4K: The ultimate cinematic experience.

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Приставка также служит центром управления умным домом и поддерживает Wi-Fi и протокол Thread. Если дома есть совместимый дверной звонок, зритель видит на экране, кто пришел, может поговорить с посетителем и открыть дверь, не прерывая просмотра. Кроме того, Apple Intelligence теперь описывает текстом записи с камер HomeKit Secure Video и кратко резюмирует уведомления. Для текстовых описаний нужна подписка iCloud+.

Apple показала приставку вместе с умным дисплеем HomeView, колонкой HomePod mini 2 и новой линейкой домашних аксессуаров Apple Home Collection. Еще в июне агентство Bloomberg предсказывало выход обновленных Apple TV 4K и HomePod mini именно осенью.

Продажи Apple TV 4K стартуют 13 ноября в США, где приставка стоит $299, и еще в 29 странах и регионах. Их список Apple не приводит, поэтому сроки для Украины пока неизвестны. Ассистент Siri AI при этом заработает как бета-версия в обновлении tvOS 27.2 и только на английском языке — в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре, ЮАР и Индии. Его получат и владельцы Apple TV 4K второго поколения и новее, если у них есть iPhone или iPad с поддержкой Apple Intelligence.