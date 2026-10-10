VPS или выделенный сервер: когда пора переходить на физическую машину

Пока проект небольшой, виртуального сервера хватает с запасом. Но с ростом посещаемости и базы данных сайт начинает отвечать медленнее, и встаёт вопрос: оставаться на VPS или арендовать отдельную физическую машину.

Чем VPS отличается от выделенного сервера

VPS (virtual private server, виртуальный частный сервер) — это виртуальная машина. Провайдер запускает несколько таких машин на одном физическом сервере, и каждый клиент получает свою операционную систему, root-доступ и заданную долю процессора, памяти и диска. Выделенный сервер, или dedicated, целиком отдан одному клиенту: ядра, оперативную память и диски он ни с кем не делит.

Есть и промежуточный вариант. У провайдера Хосткей его называют VDS: это тоже виртуальный сервер, но ядра, память и диск закреплены за одним клиентом. На сайте компании тарифы VPS и VDS собраны на одной странице, выделенные серверы — в соседнем разделе.

Главные отличия — в таблице.

Параметр VPS Выделенный сервер Ресурсы доля физического сервера весь сервер Производительность зависит от нагрузки соседних машин зависит только от железа Доступ root внутри виртуальной машины root и удалённое управление через IPMI Запуск минуты от минут до рабочего дня Масштабирование переход на тариф с большими ресурсами замена сервера или добавление нового Цена ниже выше в несколько раз

IPMI — интерфейс удалённого управления сервером. Через него администратор видит экран машины, перезагружает её и переустанавливает ОС, даже если та не загружается. На VPS такой доступ не нужен: виртуальными машинами управляет гипервизор провайдера.

Когда достаточно VPS, а когда нужен выделенный сервер

Виртуального сервера хватает большинству проектов на старте: сайту-визитке, блогу, небольшому интернет-магазину, Telegram-боту или системе автоматизации вроде n8n. Он стоит недорого, запускается за несколько минут, а ресурсы наращивают сменой тарифа. О переезде на физический сервер задумываются, когда проекту становится тесно на общем железе. Типичные признаки такие:

Сайт отвечает медленнее в часы пик, хотя код и запросы к базе уже оптимизированы.

Базе данных не хватает оперативной памяти, и она всё чаще обращается к диску.

Проект рендерит видео, обрабатывает графику или обучает нейросети и загружает процессор полностью.

Требования безопасности запрещают хранить данные на одном оборудовании с другими клиентами.

Доплата за трафик сверх тарифа уже сопоставима с арендой физического сервера.

При этом выделенный сервер требует больше внимания. Обновлять систему, настраивать RAID-массив и отслеживать состояние дисков придётся штатному администратору или специалисту провайдера за отдельную плату.

Что проверить у провайдера перед арендой

Арендуя сервер, важно смотреть не только на цену, но и на условия работы машины. Перед заказом полезно проверить шесть пунктов:

Локация дата-центра: чем ближе площадка к аудитории, тем меньше задержка. Категория надёжности ЦОД: Tier III означает, что оборудование обслуживают, не отключая серверы клиентов. Защита от DDoS: какие уровни атак она отражает, где действует и сколько стоит расширенный пакет. Скорость порта и объём трафика в тарифе. Доступ к IPMI или удалённой консоли KVM и сроки замены неисправных комплектующих. Часы работы поддержки и скорость ответа.

Пункт о DDoS стоит пояснить. Атаки на уровнях L3–L4 направлены на сеть: канал забивают мусорным трафиком. Атаки уровня L7 бьют по самому приложению, например заваливают запросами форму поиска. Если провайдер фильтрует только L3–L4, приложение защищают отдельно.

Хосткей: VPS, выделенные серверы и готовые приложения

Хосткей работает с 2007 года. Сейчас компания сдаёт в аренду VPS, VDS, выделенные и GPU-серверы. В Европе её дата-центры расположены в десяти городах: Амстердаме, Лондоне, Париже, Мадриде, Франкфурте, Милане, Варшаве, Цюрихе, Хельсинки и Кефлавике (Исландия). В США площадка одна — в Нью-Йорке. Большинство этих дата-центров относится к категории Tier III.

Самый доступный тариф VPS — одно виртуальное ядро, 1 ГБ памяти и 40 ГБ SSD — обходится меньше чем в 500 ₽ в месяц; в него входят порт 1 Гбит/с и 3 ТБ трафика. VPS запускается примерно за 15 минут, а при оплате на 3, 6 или 12 месяцев компания даёт скидку до 50%. Готовые выделенные серверы стоят от 3500 ₽ в месяц, доступ к ним клиент получает через 5–30 минут — срок зависит от предустановленного ПО. Индивидуальную конфигурацию собирают к следующему рабочему дню, цена — от 12 000 ₽.

Программы из маркетплейса провайдер ставит на сервер при заказе. В каталоге 19 категорий: от панелей ispmanager и FASTPANEL до n8n, Proxmox и языковых моделей. В панели Invapi или через API клиент перезагружает сервер, переустанавливает ОС и подключается к IPMI.

Базовая защита от DDoS включена без доплаты во всех европейских дата-центрах, кроме исландского. Расширенная стоит 5000 ₽ в месяц, но среди европейских площадок доступна только в Нидерландах и только для физических серверов; атаки уровня L7 она не отражает. Поддержка работает круглосуточно, время ответа, по данным провайдера, — до 15 минут.

Как сделать выбор

VPS подходит для старта и проектов с умеренной нагрузкой: он дешевле и проще в обслуживании. Выделенный сервер нужен, когда проекту требуются стабильная производительность, вся память машины и прямой доступ к железу. Формат сервера определяет реальная нагрузка. А провайдеров стоит сравнивать не только по цене тарифа, но и по расположению дата-центров, защите от атак и работе поддержки.