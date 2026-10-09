Встроенное вредоносное ПО обнаружили на тысячах дешевых Android-смартфонов

Новости

8 октября лаборатория Bitdefender опубликовала отчет о вредоносной программе Midnight Mimosa, которую еще до продажи встраивают в прошивку недорогих Android-смартфонов на чипах MediaTek. Примерно за два года исследователи насчитали тысячи таких устройств более чем в 150 странах, больше всего — в Мексике, Франции и Италии.

Среди настоящих моделей чаще всего встречаются Doogee S200 X и Cubot KingKong X. Остальные зараженные телефоны — подделки под iPhone, Samsung Galaxy и Honor. В системных данных такие телефоны значатся как «i17 Pro Max», «S25 Ultra» или «Magic 15 MAX». Кто именно из участников производственной цепочки добавил вредоносный код, исследователи не выяснили. Известно лишь, что прошивка подписана ключом китайской компании Shenzhen Zediel, однако Bitdefender предупреждает, что это еще не доказывает ее причастности.

- Реклама -

Программа маскируется под служебный компонент System и обладает системными правами. Благодаря этому она незаметно для владельца устанавливает и удаляет приложения, выдает им разрешения и загружает код с удаленных серверов. Перед каждой такой установкой Midnight Mimosa отключает магазин Google Play, чтобы встроенная в него защита Play Protect не заметила подозрительное приложение, а затем включает его снова.

Зарабатывают организаторы кампании прежде всего на рекламном мошенничестве. Его выполняет не сама Midnight Mimosa, а модуль, который она загружает и запускает в своем процессе. Пока телефон в режиме ожидания, модуль открывает полноэкранную рекламу, которую не видно на скриншотах, и сам имитирует нажатия на нее. Деньги за такие показы получают маскировочные приложения — прогноз погоды, заметки, блокировщик программ или распознавание текста на фото. Кроме того, Midnight Mimosa отправляет на серверы злоумышленников IMEI телефона, его MAC-адрес, данные SIM-карты и список установленных программ.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Одно из маскировочных приложений, Locket, превращает смартфон в узел прокси-сети, через который пропускают чужой интернет-трафик. Такие сети из тысяч устройств можно использовать и для DDoS-атак, хотя самих атак исследователи не зафиксировали. Похожие схемы с Android-устройствами уже пресекали — в июле ФБР и Google нейтрализовали ботнет NetNut из более чем 2 млн смарт-телевизоров и медиаприставок.

Тот же мошеннический код Bitdefender нашла еще в 13 приложениях, которые на момент публикации отчета оставались в Google Play. Среди них — несколько погодных сервисов, аудиоредактор, сканер QR-кодов и программа для восстановления сообщений. Некоторые из них показывают рекламу за пределами своего окна даже тогда, когда телефоном никто не пользуется.

Удалить Midnight Mimosa обычными средствами невозможно, поскольку она размещена в системном разделе памяти. Избавиться от нее можно только перепрошивкой или отключением через подключенный компьютер, а это, по оценке Bitdefender, не под силу большинству владельцев. Поэтому, по мнению исследователей, решить проблему могут лишь производители устройств и площадки, которые их продают.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

«МегаФон» впервые подключил базовую станцию к сети через спутники группировки «Рассвет»

«МегаФон» и «Бюро 1440» провели первый в России тест гибридной связи. Базовую станцию в тайге соединили с сетью оператора через низкоорбитальные спутники.
Новости

Умерла программистка Маргарет Гамильтон, писавшая код для полетов на Луну

7 октября MIT сообщил о смерти Маргарет Гамильтон в возрасте 90 лет. Она руководила разработкой бортового программного обеспечения для кораблей «Аполлон».
Новости

Eutelsat получила от Airbus первые 32 спутника OneWeb нового поколения

Airbus поставила Eutelsat первую партию из 32 спутников OneWeb нового поколения. Всего 669 таких аппаратов постепенно заменят выработавшие ресурс.
Новости

Флорида подала иск против TP-Link из-за безопасности роутеров

Генпрокурор Флориды Джеймс Утмайер подал иск против TP-Link. По его словам, TP-Link вводила покупателей в заблуждение о безопасности роутеров и связях с Китаем.
Новости

В Украине запустили UEFIR — сервис онлайн-телевидения из роликов украинских ютуберов

Украинский разработчик представил сервис UEFIR, собирающий видео украинских YouTube-авторов в круглосуточные тематические каналы. У каждого своя программа.