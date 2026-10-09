Встроенное вредоносное ПО обнаружили на тысячах дешевых Android-смартфонов

8 октября лаборатория Bitdefender опубликовала отчет о вредоносной программе Midnight Mimosa, которую еще до продажи встраивают в прошивку недорогих Android-смартфонов на чипах MediaTek. Примерно за два года исследователи насчитали тысячи таких устройств более чем в 150 странах, больше всего — в Мексике, Франции и Италии.

Среди настоящих моделей чаще всего встречаются Doogee S200 X и Cubot KingKong X. Остальные зараженные телефоны — подделки под iPhone, Samsung Galaxy и Honor. В системных данных такие телефоны значатся как «i17 Pro Max», «S25 Ultra» или «Magic 15 MAX». Кто именно из участников производственной цепочки добавил вредоносный код, исследователи не выяснили. Известно лишь, что прошивка подписана ключом китайской компании Shenzhen Zediel, однако Bitdefender предупреждает, что это еще не доказывает ее причастности.

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Программа маскируется под служебный компонент System и обладает системными правами. Благодаря этому она незаметно для владельца устанавливает и удаляет приложения, выдает им разрешения и загружает код с удаленных серверов. Перед каждой такой установкой Midnight Mimosa отключает магазин Google Play, чтобы встроенная в него защита Play Protect не заметила подозрительное приложение, а затем включает его снова.

Зарабатывают организаторы кампании прежде всего на рекламном мошенничестве. Его выполняет не сама Midnight Mimosa, а модуль, который она загружает и запускает в своем процессе. Пока телефон в режиме ожидания, модуль открывает полноэкранную рекламу, которую не видно на скриншотах, и сам имитирует нажатия на нее. Деньги за такие показы получают маскировочные приложения — прогноз погоды, заметки, блокировщик программ или распознавание текста на фото. Кроме того, Midnight Mimosa отправляет на серверы злоумышленников IMEI телефона, его MAC-адрес, данные SIM-карты и список установленных программ.

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Одно из маскировочных приложений, Locket, превращает смартфон в узел прокси-сети, через который пропускают чужой интернет-трафик. Такие сети из тысяч устройств можно использовать и для DDoS-атак, хотя самих атак исследователи не зафиксировали. Похожие схемы с Android-устройствами уже пресекали — в июле ФБР и Google нейтрализовали ботнет NetNut из более чем 2 млн смарт-телевизоров и медиаприставок.

Тот же мошеннический код Bitdefender нашла еще в 13 приложениях, которые на момент публикации отчета оставались в Google Play. Среди них — несколько погодных сервисов, аудиоредактор, сканер QR-кодов и программа для восстановления сообщений. Некоторые из них показывают рекламу за пределами своего окна даже тогда, когда телефоном никто не пользуется.

Удалить Midnight Mimosa обычными средствами невозможно, поскольку она размещена в системном разделе памяти. Избавиться от нее можно только перепрошивкой или отключением через подключенный компьютер, а это, по оценке Bitdefender, не под силу большинству владельцев. Поэтому, по мнению исследователей, решить проблему могут лишь производители устройств и площадки, которые их продают.