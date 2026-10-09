SpaceX покупает лицензии на частоты 800 МГц и может стать мобильным оператором

Компания Илона Маска SpaceX заключила сделку о покупке у Grain Management портфеля лицензий на частоты 800 МГц для наземных мобильных сетей. Так SpaceX рассчитывает расширить возможности Starlink Mobile и составить конкуренцию традиционным мобильным операторам, пишет The Wall Street Journal.

Диапазон 800 МГц используют в наземных сетях, в частности на базовых станциях. По сравнению с более высокими частотами он передает сигнал на большее расстояние и лучше проходит сквозь стены и другие препятствия. Эти частоты SpaceX планирует объединить со спутниковой сетью Starlink, чтобы расширить покрытие там, где связь через спутник ограничена. В начале октября регулятор США уже разрешил спутниковым сервисам передавать данные абонентам на дополнительных частотах, но теперь SpaceX покупает именно наземный спектр.

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Сейчас SpaceX предоставляет спутниковую мобильную связь вместе с T-Mobile, в частности в отдаленных районах США, и развивает Starlink Mobile на новых спутниках с большей пропускной способностью. Федеральная комиссия по связи США (FCC) ранее разрешила запустить до 15 тыс. таких аппаратов. Компания хочет объединить их с наземной инфраструктурой, чтобы улучшить качество соединения, в частности в помещениях. Впрочем, для полноценной наземной сети SpaceX могут понадобиться базовые станции или более компактные передатчики, а ее строительство способно обойтись в миллиарды долларов.

Биржи отреагировали на сделку сразу. Так, акции американских операторов T-Mobile US, Verizon и AT&T, по данным Reuters, подешевели на 5–6% еще до начала основных торгов. В Европе отраслевой индекс STOXX Europe 600 Telecommunications, отслеживающий акции телекоммуникационных компаний, опустился на 3,3% — до минимума с февраля.

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Больше всех среди европейских компаний потеряла Deutsche Telekom, чьи акции подешевели на 8%. Котировки британской Vodafone снизились на 4,5%, французской Orange — на 3,4%, испанской Telefónica — на 3,3%. Зато акции самой SpaceX после объявления о сделке выросли на 3,6%. Сделку еще должен одобрить регулятор.

Подорожали и акции операторов телекоммуникационных вышек: American Tower, Crown Castle и SBA Communications прибавили 5–6%. Инвесторы связывают этот рост с тем, что мобильная связь SpaceX может увеличить спрос на наземную инфраструктуру — вышки, крыши для размещения оборудования и малые базовые станции.

Аналитики Morgan Stanley считают сделку признаком того, что SpaceX и дальше будет активно покупать частоты. При этом угроза для традиционных операторов, по их оценке, будет нарастать постепенно и в первую очередь коснется сельских территорий.