iPhone в сети lifecell получили поддержку Dual Stack IPv4/IPv6 и кодека EVS

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iPhone 13 Mini

Оператор lifecell сообщил, что смартфоны iPhone с iOS 27 теперь работают в его сети с протоколами IPv4 и IPv6 одновременно. Новая версия системы также поддерживает голосовой кодек EVS для звонков через 4G (VoLTE), поэтому разговоры должны звучать четче.

Сама сеть поддерживает оба протокола одновременно (Dual Stack) с января 2025 года — именно тогда lifecell внедрил эту технологию для мобильного интернета. Теперь ею пользуются и iPhone, которые сами выбирают протокол для каждого сайта или сервиса. Благодаря этому ресурсы, которые до сих пор работают только на IPv4, остаются доступными, а там, где уже есть IPv6, трафик идет через него.

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В lifecell объясняют, что трафик автоматически идет по лучшему доступному пути, а IPv6-маршруты часто короче и эффективнее. Новый протокол также готовит смартфоны к современным сервисам, облачным платформам и контенту, работающим через IPv6.

Другое нововведение касается голосовых звонков. Речь идет о кодеке EVS (Enhanced Voice Services), который lifecell запустил в своей сети в апреле 2025 года. Теперь им могут пользоваться и владельцы iPhone. Этот кодек передает звук в более широкой полосе частот, поэтому голос собеседника звучит четче и естественнее. Он также поддерживает разные битрейты и имеет режимы, которые сохраняют качество разговора даже при нестабильном сигнале.

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Ежедневно lifecell фиксирует в среднем более 15 млн звонков через 4G. Поддержку таких звонков имеют 5,1 млн смартфонов в сети оператора — более 70% всех устройств абонентов.

Чтобы получить новые возможности, ничего настраивать не нужно. Достаточно обновить iPhone до iOS 27 в меню «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО». Новую версию системы можно установить на iPhone 11 и более новые модели, а также на iPhone SE, начиная со второго поколения.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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