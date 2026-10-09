Инициатива «Чистое небо» предложила обновить блокировку российских и пиратских медиасервисов

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«Чисте небо» пропонує оновити блокування піратських сайтів

29 сентября общественный союз Инициатива «Чистое небо» (ИЧН) собрал представителей госорганов, регуляторов и провайдеров на рабочую встречу, посвященную исполнению решений о блокировке запрещенных российских и пиратских медиасервисов. Инициатива предложила изменить сам механизм, поскольку стране, по ее выводу, нужна блокировка, которая действительно работает, а не существует лишь на бумаге.

Сейчас в перечень запрещенных внесено 78 медиасервисов, за которыми стоят 920 уникальных доменов. В нем 15 платных российских онлайн-кинотеатров и сервисов видео по запросу (OTT/VOD-платформ), 38 стриминговых сайтов и IPTV-сервисов с российскими телеканалами, а также 25 пиратских киносайтов. В июле перечень насчитывал 76 позиций, а в августе Нацсовет запретил еще два российских онлайн-кинотеатра.

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ИЧН помогает наполнять этот перечень с 2023 года, а в октябре 2025-го отчиталась о блокировке более 450 пиратских сайтов. Однако чем длиннее становится перечень, тем заметнее системный изъян — внесение ресурса еще не означает, что доступ к нему действительно закрыт.

Причина — в устройстве самих пиратских сервисов. Такой сервис — это не один сайт, а сеть основных доменов, зеркал (копий сайта на других адресах) и запасных адресов, которые после блокировки быстро меняются. В частности, у HD REZKA, KINOGO и Filmix более 100 веб-адресов у каждого. Поэтому, как объясняют в ИЧН, проблема не столько в количестве запрещенных ресурсов, сколько в том, что нарушители перестраивают инфраструктуру быстрее, чем успевает отреагировать действующая система.

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Чтобы оценить масштаб, в первом полугодии 2026 года инициатива проверила работу 18 провайдеров в Киеве, Киевской области и нескольких городах на западе страны. Для каждого брали одинаковый набор примерно из 100 доменов и открывали их через обычное Wi-Fi-соединение без VPN и специального оборудования, то есть в условиях рядового пользователя. Первые итоги этого мониторинга ИЧН обнародовала еще в июле.

Жалобы инициативы на всех 18 провайдеров рассмотрел и телеком-регулятор НКЭК. Его официальные проверки выявили неполную блокировку в 11 случаях, еще в 7 нарушений не нашли. Масштаб неисполнения в этих 11 случаях различался — от нескольких незаблокированных доменов до значительной части перечня. По данным, которые ИЧН привела на встрече, штрафы провайдерам не назначали, а нарушения они устраняли прямо во время проверок.

Эти результаты инициатива объясняет тремя группами проблем. Первая — технологическая. Единого практического стандарта блокировки нет, поэтому провайдеры применяют разные технические методы, и некоторые из них могут задеть легальные ресурсы. Вторая — зеркала. Вместо заблокированного домена нарушитель быстро запускает новый, и для него процедуру приходится проходить заново, так что государство и провайдеры постоянно догоняют. Третья — процесс и ресурсы. Работа с перечнем до сих пор в основном ручная, а обработка новых зеркал отнимает у провайдеров время и людей, которых и так не хватает из-за разрушения критической инфраструктуры.

Отдельно в ИЧН указали на рыночный перекос: провайдеры, которые оставляют абонентам открытый доступ к запрещенным ресурсам, получают очевидное конкурентное преимущество. Инициатива при этом признает, что рынок работает в крайне сложных условиях. Однако, подчеркивают в ИЧН, такие сервисы несут прямую пропаганду, нарративы агрессора и опасный контент, из-за чего Украина проигрывает врагу в когнитивной войне. Поэтому, по мнению инициативы, штрафы отдельным провайдерам ситуацию не исправят, а совершенствовать нужно архитектуру механизма в целом.

Для этого ИЧН предложила четыре направления совместной работы. Первое — единый практический стандарт блокировки, который определит, что именно блокируют, какими методами и как действовать в сложных случаях, не задевая легальные ресурсы. Его можно ввести хотя бы в виде рекомендаций регулятора. Второе — технический перечень доменов в машиночитаемом формате или с доступом через программный интерфейс (API), который дополнит официальный перечень и письма в PDF. По замыслу инициативы, так провайдеры смогут загружать и обновлять перечень автоматически, с меньшим объемом ручной работы и ошибок.

Третье направление касается зеркал. Для них ИЧН предлагает отдельно урегулировать быструю процедуру, чтобы новое доменное имя уже запрещенного сервиса не давало нарушителям недель или месяцев преимущества. Четвертое — постоянная площадка для взаимодействия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, НКЭК, провайдеров и ИЧН, где можно оперативно разбирать проблемные случаи и дорабатывать механизм на практике.

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«Для нас результат — это не количество доменов в перечне и не количество проверенных провайдеров. Результат — когда запрещенный российский или пиратский медиасервис фактически перестает быть доступным украинскому пользователю, а провайдер может выполнить решение государства без лишней ручной работы, технической неопределенности и непропорциональной нагрузки», — отметил руководитель Инициативы «Чистое небо» Вячеслав Миенко.

После встречи Нацсовет предложил участникам подать предложения о том, как двигаться дальше. ИЧН уже готовит свой пакет, в частности по техническим решениям и изменениям в регулировании, и параллельно продолжит следить, действительно ли запрещенные ресурсы недоступны для пользователей.

«Решение о блокировке должно завершаться реальной блокировкой. Сегодня мы видим разрыв между принятием решения и его исполнением, и это вопрос национальной безопасности», — подытожил Виталий Волошин, адвокат компании Smartsolutions, которая юридически сопровождает инициативу.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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