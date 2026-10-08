В Украине запустили UEFIR — сервис онлайн-телевидения из роликов украинских ютуберов

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UEFIR / У Ефір

Украинский разработчик под ником IceClassic3500 представил на Reddit сервис UEFIR («У Ефір»). Сервис транслирует круглосуточные тематические телеканалы с собственной программой передач, эфир которых наполняют видео украинских ютуберов, пишет dev.ua.

Замысел разработчика — вернуть зрителям привычный опыт классического телевидения. «Идея простая: иногда хочется что-то посмотреть, но нет желания листать рекомендации и выбирать видео. На UEFIR можно включить тематический канал и попасть на текущую передачу, как в обычном телевизоре», — написал IceClassic3500. Он также попросил пользователей рассказать, смотрели бы они видео в таком формате, чего не хватает и что неудобно на смартфоне.

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Каналы в UEFIR распределены по темам: музыка, культура, юмор, лайфстайл и другие. Сетку вещания каждого из них ежедневно формируют из видео украинских YouTube-авторов. Время на сервере единое для всех, поэтому зрители, открывшие один и тот же канал на разных устройствах, видят одну и ту же передачу одновременно. В январе 2026 года похожую идею воплотил сервис, который воспроизводит работу музыкальных каналов MTV.

На сайте UEFIR можно переключать тематики, просматривать расписание передач и добавлять любимые каналы в «Избранное» (значок ☆). Этот список хранится на устройстве пользователя.

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Разработчик рассчитывает, что такой формат сделает украинский контент доступнее. Переключая каналы, зритель может случайно наткнуться на новых авторов, не разыскивая отдельные ролики. Найти украиноязычных ютуберов помогает и интерактивная карта украиноязычного YouTube, которую другой разработчик создал в декабре 2025 года. На ней отмечено более 10 тыс. каналов.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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