Умерла программистка Маргарет Гамильтон, писавшая код для полетов на Луну

На 91-м году жизни умерла американская программистка Маргарет Гамильтон, под руководством которой в Массачусетском технологическом институте (MIT) писали код для лунных кораблей «Аполлон». 7 октября о ее смерти объявил институт, выполнявший эту работу по заказу NASA.

Гамильтон пришла в программирование, когда такой профессии фактически еще не существовало. В MIT она начинала с программ для обнаружения самолетов, а в 1965 году перешла в лабораторию приборостроения (Instrumentation Laboratory), которой NASA заказало систему управления «Аполлона». К тому времени у кораблей уже были двигатели, радары, гироскопы и вычислительная машина, однако программное обеспечение еще не воспринимали как самостоятельную часть конструкции.

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В лаборатории Гамильтон сначала писала код для беспилотных миссий «Аполлона», а затем возглавила группу, которая готовила программное обеспечение командного и лунного модулей для пилотируемых полетов. К 1968 году она уже отвечала за программы командно-служебного модуля, а общая команда разработчиков бортового кода «Аполлона» насчитывала сотни человек. В 1969–1972 годах Гамильтон работала над шестью экспедициями, которые высадили астронавтов на Луну. За это время в работе ее программного обеспечения не зафиксировали ни одной ошибки.

Главным ее вкладом считают архитектуру, которая определяла поведение системы при сбое. Потребность в ней возникла из-за того, что бортовой компьютер «Аполлона» располагал ничтожными по современным меркам вычислительными ресурсами. Поэтому программа должна была жестко решать, какие задачи выполнять немедленно, какие отложить, а от каких отказаться. Для этого команда Гамильтон применила приоритетное планирование. При перегрузке компьютер отбрасывал второстепенные операции, но не прерывал критически важных задач управления.

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Именно такой подход спас посадку «Аполлона-11». За несколько минут до нее компьютер лунного модуля начал подавать сигналы тревоги с кодом 1202. Радар передавал ему данные, которые не требовались для управления посадкой, но отнимали вычислительные ресурсы. Программа не остановилась, а перераспределила приоритеты и продолжила наведение. Центр управления полетами разрешил не прерывать спуск, и вскоре Нил Армстронг посадил модуль Eagle на Луну.

Еще один известный эпизод ее карьеры называют «ошибкой Лорен». Гамильтон часто брала в лабораторию четырехлетнюю дочь Лорен. Однажды девочка случайно запустила на тренажере программу P01 в неподходящий момент, и моделирование полета завершилось сбоем, уничтожившим данные. Гамильтон предложила изменить программное обеспечение, чтобы подобная человеческая ошибка не сорвала настоящий полет, но ей отказали, поскольку считали, что подготовленные астронавты так не ошибутся. Однако во время полета «Аполлона-8» член экипажа Джим Ловелл случайно запустил ту же программу P01. После этого предложенные Гамильтон изменения внесли в бортовой код.

С ее работой связывают появление термина «программная инженерия» (software engineering) и представление о разработке программного обеспечения как об отдельной инженерной дисциплине. В 2016 году ее вклад отметил тогдашний президент США Барак Обама, вручивший Гамильтон Президентскую медаль Свободы — одну из высших гражданских наград страны.