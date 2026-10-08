У российского аналога Starlink появился серийный абонентский терминал

Российское «Бюро 1440», которое развертывает низкоорбитальную группировку спутников связи «Рассвет», впервые продемонстрировало серийный терминал «1440.УЛЬТРА». Он обеспечивает передачу данных на скорости до 700 Мбит/с, пишет «Хабр».

«1440.УЛЬТРА» работает в стационарном режиме, и его можно устанавливать на промышленных объектах, строительных площадках и в удаленных районах. Размеры терминала — 600 × 600 мм, а масса не превышает 15 кг. Рабочий диапазон температур — от −40 до +40 °С. Корпус защищен от пыли и воды по стандарту IP67, поэтому терминал выдерживает даже погружение.

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Вместе с серийной моделью компания показала концепт компактного «1440.МИНИ» размером 300 × 300 мм. Он должен обеспечивать передачу данных на скорости около 100 Мбит/с. Его задумали как переносное устройство для спасателей, сотрудников других экстренных служб и геологов. Когда модель пойдет в серийное производство, в «Бюро 1440» пока не уточняют.

Еще один терминал линейки, «1440.ЗЕМЛЯ», создан для железной дороги. Его уже испытывают на поездах РЖД. Задача этой модели — стабильно передавать данные во всех типах вагонов при скорости движения до 400 км/ч, в том числе в электропоездах «Ласточка» и «Сапсан».

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Отдельно компания разрабатывает авиационный терминал, который должен дать пассажирам доступ к скоростному интернету на борту самолетов Sukhoi Superjet 100, МС-21 и Ту-214. Производители этих лайнеров уже направили «Бюро 1440» свои требования к массе, габаритам и энергопотреблению устройства, а также к его соответствию российским федеральным авиационным правилам (ФАП-21). В компании допускают, что разработка займет немало времени, поскольку отрасль предъявляет много требований к безопасности и сертификации.

Первые 16 спутников группировки «Рассвет» вывели на орбиту 23 марта 2026 года, а в июле компания провела второй пакетный запуск. До 2030 года «Бюро 1440» планирует развернуть 292 аппарата вместе с резервными. Спутники построены на собственной платформе компании, а их оборудование связи работает по технологии 5G NTN — версии стандарта 5G для спутниковых сетей. Между собой аппараты обмениваются данными с помощью лазеров, а на орбите перемещаются благодаря плазменным двигателям. На проект до 2030 года должны направить 102,8 млрд рублей (около 1,2 млрд долларов) из федерального бюджета России и 329 млрд рублей (примерно 3,8 млрд долларов) собственных средств компании.

Украина считает, что спутники «Рассвет» могут иметь военное назначение. В конце августа Киев обратился в МСЭ — Международный союз электросвязи — с просьбой заблокировать их работу над территорией Украины.

В начале октября украинская сторона также попросила США ввести санкции против подрядчиков российского аналога Starlink.