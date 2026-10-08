У российского аналога Starlink появился серийный абонентский терминал

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Термінал «1440.УЛЬТРА»

Российское «Бюро 1440», которое развертывает низкоорбитальную группировку спутников связи «Рассвет», впервые продемонстрировало серийный терминал «1440.УЛЬТРА». Он обеспечивает передачу данных на скорости до 700 Мбит/с, пишет «Хабр».

«1440.УЛЬТРА» работает в стационарном режиме, и его можно устанавливать на промышленных объектах, строительных площадках и в удаленных районах. Размеры терминала — 600 × 600 мм, а масса не превышает 15 кг. Рабочий диапазон температур — от −40 до +40 °С. Корпус защищен от пыли и воды по стандарту IP67, поэтому терминал выдерживает даже погружение.

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Вместе с серийной моделью компания показала концепт компактного «1440.МИНИ» размером 300 × 300 мм. Он должен обеспечивать передачу данных на скорости около 100 Мбит/с. Его задумали как переносное устройство для спасателей, сотрудников других экстренных служб и геологов. Когда модель пойдет в серийное производство, в «Бюро 1440» пока не уточняют.

Еще один терминал линейки, «1440.ЗЕМЛЯ», создан для железной дороги. Его уже испытывают на поездах РЖД. Задача этой модели — стабильно передавать данные во всех типах вагонов при скорости движения до 400 км/ч, в том числе в электропоездах «Ласточка» и «Сапсан».

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Отдельно компания разрабатывает авиационный терминал, который должен дать пассажирам доступ к скоростному интернету на борту самолетов Sukhoi Superjet 100, МС-21 и Ту-214. Производители этих лайнеров уже направили «Бюро 1440» свои требования к массе, габаритам и энергопотреблению устройства, а также к его соответствию российским федеральным авиационным правилам (ФАП-21). В компании допускают, что разработка займет немало времени, поскольку отрасль предъявляет много требований к безопасности и сертификации.

Первые 16 спутников группировки «Рассвет» вывели на орбиту 23 марта 2026 года, а в июле компания провела второй пакетный запуск. До 2030 года «Бюро 1440» планирует развернуть 292 аппарата вместе с резервными. Спутники построены на собственной платформе компании, а их оборудование связи работает по технологии 5G NTN — версии стандарта 5G для спутниковых сетей. Между собой аппараты обмениваются данными с помощью лазеров, а на орбите перемещаются благодаря плазменным двигателям. На проект до 2030 года должны направить 102,8 млрд рублей (около 1,2 млрд долларов) из федерального бюджета России и 329 млрд рублей (примерно 3,8 млрд долларов) собственных средств компании.

Украина считает, что спутники «Рассвет» могут иметь военное назначение. В конце августа Киев обратился в МСЭ — Международный союз электросвязи — с просьбой заблокировать их работу над территорией Украины.

В начале октября украинская сторона также попросила США ввести санкции против подрядчиков российского аналога Starlink.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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