«МегаФон» впервые подключил базовую станцию к сети через спутники группировки «Рассвет»

Мобильный оператор «МегаФон» и аэрокосмическая компания «Бюро 1440» сообщили, что впервые в России протестировали гибридную связь через низкоорбитальные спутники. Участникам форума «Цифровые решения» в Москве компании показали её в действии — транслировали в прямом эфире видео из тайги.

Базовая станция мобильного оператора принимает сигнал от телефонов поблизости и передаёт данные дальше в сеть оператора, обычно по кабелю или другой наземной линии. Во время теста в тайге эту линию заменил спутниковый канал. Абонентские устройства подключались к базовой станции российской компании YADRO. От неё данные шли на спутниковый терминал «Бюро 1440», а оттуда через низкоорбитальные спутники — в сеть «МегаФона». Такое сочетание наземной станции и спутникового канала компании называют гибридной связью.

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«Бюро 1440» уже представило линейку терминалов для своей группировки «Рассвет». Какой именно терминал работал в тесте, компании не уточнили, как и скорость передачи данных. В релизе сказано лишь, что она была высокой.

По замыслу компаний, такая схема позволит расширять мобильное покрытие с высокоскоростным доступом там, где наземных сетей нет. В качестве примеров они называют удалённые промышленные объекты, экспедиции и зоны чрезвычайных ситуаций.

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Генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан назвал гибридную связь принципиально новой технологией для российского телекома. Он напомнил, что ещё в 2024 году оператор первым в отрасли заключил контракт с «Бюро 1440», а затем разработал собственный спутниковый комплекс для оперативного развёртывания сетей 4G и 5G.

Глава ИКС Холдинга, в который входит «Бюро 1440», Алексей Шелобков, в свою очередь, подчеркнул, что для России с её масштабами наземно-космическая инфраструктура имеет стратегическое значение. По его мнению, она открывает путь к высокоскоростной связи там, где строить наземные сети сложно.