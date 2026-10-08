Флорида подала иск против TP-Link из-за безопасности роутеров

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TP-Link
Shutterstock

Штат Флорида обвинил TP-Link во вводящих в заблуждение заявлениях о защищённости роутеров и связях компании с Китаем. От имени штата в суд обратился генеральный прокурор Джеймс Утмайер, пишет Tom’s Hardware.

По словам Утмайера, часть роутеров TP-Link китайские государственные хакерские группировки использовали для кибератак. Генпрокурор также утверждает, что отдельные модели не умеют автоматически устанавливать обновления безопасности, а некоторые устройства производитель уже не поддерживает.

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Другая часть претензий касается независимости американского бизнеса TP-Link. По версии компании, её американское подразделение в 2024 году отделилось от бывшей китайской материнской структуры и с тех пор работает самостоятельно. В апреле 2026 года TP-Link назвала себя американской компанией, чтобы её роутеры не попали под запрет в США. Власти Флориды с этим не согласны и подчёркивают, что исследования, разработка и производство компании по-прежнему связаны с Китаем.

Утмайер ставит под сомнение и значение переноса производства роутеров во Вьетнам. По его утверждению, вьетнамское происхождение имеют менее 1% компонентов, из которых там собирают устройства. Ранее TP-Link отвергала такие обвинения. Компания подчёркивала, что юридически отделила бизнес в США от китайской структуры, а роутеры производит во Вьетнаме с 2018 года.

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Федеральные власти США предъявляют претензии к TP-Link ещё с 2024 года. В частности, деятельностью производителя интересовались министерства торговли, обороны и юстиции. Эти ведомства изучали возможные угрозы национальной безопасности и нарушения правил конкуренции.

Полного запрета на продукцию TP-Link в США пока нет. Вместе с тем новые правила Федеральной комиссии по связи (FCC) ограничивают ввоз новых моделей бытовых роутеров без дополнительного согласования. Формально эти требования распространяются на всех производителей, в том числе американских.

Чтобы поставлять новые устройства, компании могут запросить у регулятора условное разрешение. В сентябре FCC одобрила такое обращение Asus — компания может продавать роутеры в США до марта 2028 года. TP-Link тоже подала заявку, но её одобрение пока не подтверждено. Модели, которые уже допущены на американский рынок, можно продавать и дальше.

Флорида — не первый штат, который судится с TP-Link. Ранее похожие иски подали Айова, Небраска и Монтана. В них тоже речь идёт о предполагаемых угрозах безопасности сетевого оборудования и связях производителя с Китаем.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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