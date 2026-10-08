Eutelsat получила от Airbus первые 32 спутника OneWeb нового поколения

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Airbus поставила Eutelsat перші 32 супутники OneWeb нового покоління
Airbus Defence and Space

Первые 32 спутника OneWeb нового поколения, собранные на серийной линии Airbus в Тулузе, уже готовят к отправке в США, откуда их выведут на орбиту. Всего оператор Eutelsat получит 669 таких аппаратов на замену выработавшим ресурс, пишет издание Satellite Evolution.

Генеральный директор Eutelsat Жан-Франсуа Фаллаше (Jean-François Fallacher) назвал это событие знаковым. По его словам, для клиентов компании оно доказывает, что связь, на которую они полагаются, не прервется, пока сеть обновляется. Европе же, добавил Фаллаше, первая партия показывает, что континент способен сам строить и обслуживать глобальную инфраструктуру на низкой околоземной орбите.

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Руководитель космического подразделения Airbus Ален Форе (Alain Fauré) видит в первой партии два сигнала. Первый — производство спутников вернулось в Европу. Второй — Airbus подтвердила, что способна выпускать такие аппараты серийно и в высоком темпе.

Обновленная группировка должна сохранить непрерывность защищенной и устойчивой связи для бизнеса, правительств и других организаций по всему миру. Поэтому Европа укрепляет позиции самостоятельного игрока на рынке спутниковых сетей, где до недавнего времени доминировали американские проекты вроде Starlink.

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Услуги OneWeb интересуют и транспортные компании. В сентябре польский перевозчик PKP Intercity испытал спутниковый интернет OneWeb в пассажирском поезде.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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