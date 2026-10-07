UABlockList: за девять месяцев в Украине заблокировали 17 299 сайтов

Государственные регуляторы в январе–сентябре 2026 года ограничили доступ к 17 299 сайтам, из которых 16 804 — игорные ресурсы, работавшие без лицензии. Такие итоги девяти месяцев обнародовал проект UABlockList, который ведет реестр заблокированных в Украине доменов.

По месяцам блокировки распределились крайне неравномерно. В январе под ограничения попали лишь 39 сайтов, а в целом за первое полугодие регуляторы заблокировали 2465 ресурсов. Основная волна пришлась на лето и начало осени: 4682 сайта в июле, 3948 в августе и 6204 в сентябре — больше всего за месяц с начала года.

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ГРАФИК 1: «Сколько сайтов заблокировали за девять месяцев 2026 года» (помесячно), источник: UABlockList

Игорные сайты попадают под ограничения прежде всего потому, что у них нет лицензии государственного регулятора. Большинство адресов в решениях — не отдельные операторы, а «зеркала», то есть копии тех же платформ на других доменах. С января по сентябрь в перечнях то и дело появлялись 1Win, Vavada, GetX, Parik24, Jetton, Allwin и Mostbet. Заметнее всех оказался 1Win: одно сентябрьское решение охватило 2219 адресов, и 1945 из них касались этого бренда. Похожая картина была и в августе, когда почти все из 3948 заблокированных за месяц сайтов оказались нелегальными казино.

Отдельная категория — ресурсы российской пропаганды. За девять месяцев UABlockList насчитал 157 таких сайтов: 142 пропагандистские и информационные площадки и 15 российских видеосервисов. Среди них встречались и небольшие иностранные политические сайты, и крупные российские медиа вместе со своими сетями. Так, в начале года ограничения получили немецкая газета junge Welt, а также Wastok и ukr-leaks.

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Эти блокировки не сводились к российским доменам. Так, в июле в перечни попали 12 ресурсов, распространявших пророссийские материалы на чешском, французском, итальянском, венгерском и сербском языках, а в сентябре — сайты из США, Польши, Ирана и России. Заблокировали также четыре региональных сайта сети «Блокнот» и поддельный сайт украинского издания NV (New Voice). Он копировал дизайн оригинала и от имени редакции распространил выдуманную новость.

Еще 26 сайтов заблокировали во исполнение санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Крупнейшую группу среди них составили 19 сайтов российских медиа и информационных платформ, в частности Gazeta.ru и Lenta.ru. Санкции затронули и сайты «Юнармии» и издательства «Русская идея», которое продвигало идеологию «русского мира» и отрицало самостоятельность Украины.

Под санкционные решения попали также четыре криптосервиса — NoOnes, Sprintex, Arvix и TengriCoin. Эти сервисы имеют связи с иностранными финтех-, крипто- и ИТ-структурами, преимущественно российскими, а также из Кыргызстана, Грузии и Объединенных Арабских Эмиратов. Отдельно ограничили сайт animaccord.com, связанный с анимационным проектом «Маша и Медведь», а заодно его каналы и страницы на онлайн-платформах.

За торговлю подакцизными товарами без лицензий с начала года заблокировали 208 сайтов. На них продавали алкоголь, спирт, сигареты, POD-системы и одноразовые электронные сигареты. Часть продавцов держала по несколько похожих доменов, чтобы после блокировки одного адреса переносить торговлю на другой.

Еще 34 заблокированных сайта — псевдоаптеки и медицинские ресурсы, которые с нарушением законодательства продавали лекарства, изделия медицинского назначения и услуги. Некоторые из этих сайтов выдавали себя за онлайн-аптеки или сервисы поиска дефицитных препаратов и предлагали доставку лекарств от онкологических заболеваний, ВИЧ и гепатита.

Как минимум 18 заблокированных сайтов занимались мошенничеством, фишингом, то есть выманиванием паролей и платежных данных, и другой вредоносной деятельностью. Часть из них имитировала государственные сервисы и известные компании: Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Национальную полицию, «Дию», «Резерв+» и «Киевстар».

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Отдельной группой заблокировали 23 сайта Money 24/7, через которые предлагали обмен валют, переводы и операции с электронными деньгами. Связанным с ними компаниям Национальный банк Украины ранее запретил оказывать финансовые и платежные услуги без лицензий, а их деятельность расследовала Киберполиция.

Остальные блокировки пришлись на более мелкие категории — три книжных интернет-магазина с российской продукцией, два сайта с кадастровыми картами и пять сайтов с рекламой интимных услуг. Еще 17 сайтов заблокировали по запросу Киберполиции, среди них 13 онлайн-кинотеатров, ресурс о ставках и три образовательных сайта.

По сравнению с январем–сентябрем 2025 года общее количество блокировок сократилось на 51,3% — с 35 487 до 17 299 сайтов. Главная причина такого спада — одно мартовское решение 2025 года, которым заблокировали сразу 31 836 сайтов онлайн-казино. Доля игорных ресурсов при этом почти не изменилась: 97,7% в 2025 году против 97,1% в 2026-м.

Заметно изменилось распределение и в других категориях. Сайтов с нелегальным алкоголем и табаком стало 208 против 138 годом ранее, псевдоаптек — 34 против 16, сайтов книжных магазинов — 24 против двух, финансовых и крипторесурсов — 27 против 15. Зато пропагандистских сайтов стало меньше — с 305 до 142, а пиратских — с 320 до 13.

ГРАФИК 2: «Какие сайты блокировали за девять месяцев 2025 и 2026 годов» (по категориям), источник: UABlockList

В UABlockList подчеркивают, что блокировка не убирает сайт из интернета полностью. Ссылки на него остаются в соцсетях, мессенджерах и поисковой выдаче, а при определенных условиях сам ресурс может оставаться доступным. Ограничен ли доступ к конкретному домену и по какой причине, можно проверить в реестре проекта, где указаны статус, орган, наложивший ограничение, тип и период блокировки.