Spotify запустит аудиокниги более чем в 180 странах, в том числе в Украине

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Spotify AudioBooks

7 октября на Франкфуртской книжной ярмарке Spotify объявила, что открывает аудиокниги для слушателей в новых странах. До сих пор сервис работал в 22 странах, а к концу 2026 года должен стать доступен более чем в 180, среди которых и Украина.

В целом слушать или покупать аудиокниги в Spotify смогут свыше 750 млн человек. Для этих слушателей в новых странах откроется каталог из более чем 350 тыс. книг на более чем 120 языках, в том числе новые подборки на испанском, португальском, итальянском и польском. Соглашения с издателями, которые наполняют этот каталог, компания заключает на неэксклюзивных условиях, чтобы авторы могли найти как можно более широкую аудиторию.

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Вице-президент Spotify по аудиокнигам Оуэн Смит поясняет, что для многих людей именно аудиокниги становятся способом вернуться к чтению — в дороге, на прогулке или вечером после долгого дня. По его словам, выход более чем на 180 рынков позволит миллионам новых слушателей открыть для себя этот формат, а авторам и издателям — добраться до читателей, к которым у них раньше не было доступа.

Слушать книги в Spotify можно тремя способами, а условия и цены в каждой стране свои. Первый из них рассчитан на подписчиков Premium, число которых в августе достигло 300 млн, — они получают в рамках тарифа 12 часов прослушивания в месяц. Этот вариант появится, в частности, в Италии, Испании, Португалии, Польше, Норвегии и ряде стран Латинской Америки. Желающие слушать больше могут добавить к тарифу Audiobooks+, а в Африке, Азии и Аргентине именно Audiobooks+ станет основным способом доступа. Еще один вариант — купить отдельную книгу и оставить ее себе. Какой из этих трех способов будет действовать в Украине, компания не уточнила.

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Audiobooks+ позволяет подписчикам Premium докупить часы сверх базового тарифа, а на тарифах Premium Family и Duo она ежемесячно добавляет 15 часов прослушивания. Чуть более чем за год с момента запуска на нее подписались свыше 1 млн человек, а годовой регулярный доход превысил 100 млн долларов. В ноябре Audiobooks+ станет доступна владельцам студенческих тарифов в Ирландии, Бельгии, Австрии и Финляндии. В следующем году компания планирует расширить этот список стран.

Вместе с расширением Spotify обновила функцию Page Match, которая позволяет переходить между бумажной, электронной и аудиоверсией книги с того же места. Теперь достаточно отсканировать штрихкод с номером ISBN и указать страницу — именно этого обновления читатели просили чаще всего. С февраля функцией воспользовались более 1 млн читателей, она работает более чем на 30 языках.

Аудиокниги в Premium компания добавила три года назад. За последний год число ежемесячных слушателей этих аудиокниг выросло почти на 40%, а общее время прослушивания — более чем на 30%.

Аудиокниги — не единственный текстовый формат в Spotify. Еще с мая в сервисе можно слушать статьи из журналов.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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