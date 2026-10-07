SpaceX получила разрешение на запуск 15 тысяч спутников для Starlink Mobile

6 октября Федеральная комиссия связи США (FCC) одобрила заявку SpaceX на 15 тыс. спутников нового поколения для Starlink Mobile — сервиса, который соединяет обычные смартфоны напрямую со спутниками. Кроме того, регулятор разрешил компании продавать мобильную связь без договора с наземным оператором, пишет PCMag.

Заявку SpaceX подала еще в сентябре 2025 года. Сейчас Starlink Mobile в США доступен только абонентам T-Mobile под названием T-Satellite. Его работу обеспечивают около 650 спутников, а скорость передачи данных оценивают примерно в 4 Мбит/с. Новая группировка, по словам SpaceX, должна поднять ее до уровня сетей 5G — до 150 Мбит/с на каждого пользователя.

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Такое решение, по оценке PCMag, открывает SpaceX путь к прямой конкуренции с AT&T, T-Mobile и Verizon, на которую руководители компании уже намекали. Вместо привычных вышек сотовой связи SpaceX хочет сочетать спутники с небольшими и более дешевыми наземными базовыми станциями (фемтосотами). Так компания рассчитывает обеспечить покрытие в том числе в пригородах и городах. Однако часть отрасли, среди них финансовый директор T-Mobile, относится к такому подходу скептически.

В FCC подчеркнули, что новая группировка усилит конкуренцию на рынке мобильной связи и даст людям больше выбора, особенно там, где покрытия сейчас нет вовсе. Регулятор одобрил заявку, несмотря на возражения других спутниковых операторов и экологов, опасавшихся радиопомех и засветки ночного неба.

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Высота орбиты новых спутников составит 326–335 км. Так низко, судя по всему, не работали предыдущие спутники Starlink для мобильной связи, а меньшее расстояние до Земли должно сократить задержку сигнала.

Чтобы приблизить скорость к 5G, FCC разрешила спутникам использовать частоты, которые SpaceX покупает у EchoStar — материнской компании оператора Boost Mobile. Речь идет о диапазонах 1695–1710, 1915–1920, 1995–2000, 2000–2020 и 2180–2200 МГц в США. Кроме того, эти спутники можно применять для мобильной связи и за пределами страны. Неделей ранее, 30 сентября, регулятор открыл дополнительные частоты и для спутникового интернета, но то решение касалось абонентских антенн, а не смартфонов.

Впрочем, частоты EchoStar компания пока может только тестировать. Полноценно работать на них SpaceX сможет после завершения второго этапа сделки с EchoStar, запланированного на 30 ноября 2027 года. К тому времени компания рассчитывает начать запуски первых спутников Starlink Mobile второй версии.

Новым аппаратам также разрешено работать в диапазонах 1910–1915 и 1990–1995 МГц, которые принадлежат T-Mobile. На этих частотах уже работает нынешняя версия Starlink Mobile. При этом сам T-Mobile преуменьшает значение T-Satellite и допускает сотрудничество с другими спутниковыми операторами, поэтому останется ли он партнером Starlink Mobile, неизвестно.

Часть заявки FCC отложила на потом. Среди отложенных пунктов — запрос SpaceX на диапазон 2020–2025 МГц, а также на 1429–2690 МГц за пределами США.