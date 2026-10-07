SpaceX показала, как будет выглядеть группировка орбитальных дата-центров Starmind

SpaceX опубликовала видео, на котором видно, как будут располагаться на орбите её будущие дата-центры Starmind. После полного развёртывания группировка будет насчитывать около миллиона спутников — примерно в сто раз больше, чем нынешняя сеть Starlink.

Показанное в видео совпадает с моделями и симуляциями, которые ранее сделали астрономы и космические эксперты. По их расчётам, спутники Starmind образуют вокруг Земли два искусственных кольца. Примерно половина аппаратов будет вращаться по солнечно-синхронным орбитам, на которых спутник как можно дольше остаётся освещённым Солнцем. В январе в материалах Федеральной комиссии по связи США (FCC) такой вариант назвали идеальным для энергоёмких задач искусственного интеллекта, которым нужна постоянная и надёжная вычислительная мощность. Остальные спутники, пояснили в SpaceX, будут подстраиваться под меняющийся спрос и распределять нагрузку в зависимости от того, сколько электроэнергии вырабатывает система.

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Ещё в июне SpaceX подтвердила название Starmind для группировки, которая будет выполнять вычисления для искусственного интеллекта прямо на орбите. Именно в таких вычислениях компания видит будущее отрасли. В США наземные дата-центры всё чаще сталкиваются с сопротивлением местных властей и жителей, которые жалуются на шум, загрязнение воздуха и большое потребление воды и электроэнергии.

Против космического проекта тоже выступают астрономы и защитники окружающей среды. Первые предупреждают о беспрецедентном световом загрязнении ночного неба, вторые — о вреде для воздуха от частых запусков ракет. Звучит и мнение, что спутников Starmind окажется больше, чем звёзд, видимых на небе. Пока неясно и то, как SpaceX будет предотвращать столкновения над полюсами, где пересекаются десятки тысяч орбит.

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Отдельный вопрос — космический мусор. Аппараты Starmind, по данным PCMag, рассчитаны всего на пять лет работы, после чего их придётся выводить из эксплуатации. Чтобы не сжигать отработавшие спутники в атмосфере Земли, компания рассматривает вариант переводить их на «кладбищенские» орбиты вокруг Солнца, рассказал старший вице-президент SpaceX Майкл Николлс (Michael Nicolls).

Каждый спутник группировки будет весить до 4000 кг, а размах его солнечных панелей достигнет 75 м. Вычислительный модуль для этих аппаратов SpaceX создаёт вместе с Nvidia. Из-за таких габаритов риск столкновений становится особенно ощутимым, хотя сама SpaceX предлагает исходить из того, что в космосе «много свободного места».

В качестве аргумента компания приводит авиацию. Воздушное пространство тоже может казаться перегруженным, однако самолёты считаются самым безопасным видом транспорта, поскольку каждый из них публикует план полёта и постоянно передаёт своё местоположение. Похожий подход SpaceX предлагает внедрить и на низкой околоземной орбите.