Skydance объединит HBO Max, Paramount+ и Discovery+ в один стриминговый сервис

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Paramount+, HBO Max, Discovery+
Фото: Jaque Silva/NurPhoto via Getty Images

HBO Max, Paramount+ и Discovery+ со временем станут одним стриминговым сервисом. Об этом Skydance сообщила в релизе о сделке с Warner Bros. Discovery стоимостью $110 млрд.

6 октября Paramount Skydance завершила покупку Warner Bros. Discovery и теперь называется Skydance. Ей принадлежат две крупные киностудии и кабельные каналы, среди которых CNN, CBS News, CBS Sports, TNT Sports, MTV, HBO, HGTV, Comedy Central, Cartoon Network и Nickelodeon. В сумме у стриминговых сервисов компании более 200 млн подписчиков по всему миру.

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«Зрители могут рассчитывать на больше нововведений, ведь основа новой компании — технологии. Ее стриминговые сервисы существенно улучшатся, а со временем объединятся в один», — заявили в Skydance.

Когда появится общий сервис, в компании не уточняют. Ее гендиректор Дэвид Эллисон на встрече с журналистами сказал, что на это понадобится время, передает Deadline. Сначала компания предложит пакеты, в которых сервисы можно будет оформить вместе.

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О планах объединить стриминговые сервисы Paramount и Warner Bros. Discovery Эллисон говорил еще в марте, когда выступал перед инвесторами. Теперь компания подтвердила их официально.

Пока сервисы работают отдельно, и на каждый нужна своя подписка. В США Paramount+ стоит от $8,99 в месяц, HBO Max — от $10,99. В Украине HBO Max заработал в октябре 2025 года, и месячная подписка здесь стоит €7,99 или €9,99 в зависимости от выбранного пакета.

Paramount+ же в Украине отдельно не работает. Его фильмы и сериалы с украинской озвучкой доступны на MEGOGO и «Киевстар ТВ» — в июле 2025 года обе платформы заключили с ним соглашение.

Discovery+ как отдельный сервис в Украине тоже недоступен. Украинские зрители могут смотреть контент платформы через MEGOGO, который сотрудничает с Discovery еще с 2020 года.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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