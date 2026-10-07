Paramount завершила покупку Warner Bros. Discovery

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Skydance

6 октября Paramount Skydance приобрела Warner Bros. Discovery за $110 млрд и объединила две из пяти крупнейших киностудий Голливуда. Это одна из самых масштабных сделок в истории медиаиндустрии, пишет Bloomberg.

Новая компания получила название Skydance. Теперь ей принадлежат десятки телеканалов, среди которых CBS и CNN, а также стриминговые сервисы Paramount+ и HBO Max.

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Skydance обозначила в релизе свою цель — построить глобальную медиа- и развлекательную компанию нового поколения, движущей силой которой станут креативность и технологии. Ежегодно она планирует выпускать не менее 30 фильмов. Согласно тексту релиза, сделку завершили после получения всех необходимых разрешений, а торги акциями Skydance под новым тикером SKYD на Нью-Йоркской фондовой бирже должны были начаться в тот же день.

Компанию возглавил Дэвид Эллисон — сын сооснователя Oracle Ларри Эллисона. Состояние отца, по данным Forbes, достигает $187,6 млрд — восьмое место в рейтинге миллиардеров журнала по состоянию на 6 октября. «Сегодня исторический день — не только для Skydance, но и для всей нашей индустрии», — заявил Дэвид Эллисон в своем обращении. В августе 2025 года он уже завершил сделку, по которой его студия Skydance Media объединилась с Paramount.

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Путь к нынешней сделке Bloomberg называет непростым. Сначала купить Warner Bros. Discovery планировал Netflix, однако в феврале стриминговый сервис вышел из борьбы за ее активы, когда Paramount Skydance предложила за них $110 млрд.

Покупка вызвала сопротивление в самом Голливуде. В апреле более тысячи деятелей киноиндустрии выступили против сделки, поскольку, по их мнению, она подрывает целостность, независимость и разнообразие киноотрасли.

Несмотря на этот протест, в том же месяце акционеры Warner Bros. Discovery подавляющим большинством голосов одобрили продажу своей компании Paramount Skydance.

В июне сделку одобрило Министерство юстиции США. В ведомстве пришли к выводу, что покупка не нанесет ущерба ни американским потребителям, ни конкуренции, а, напротив, усилит ее, поскольку на рынке появится более мощный игрок.

Совсем иначе сделку оценили власти Калифорнии. В середине июля они вместе с 11 другими штатами подали иск, в котором утверждали, что после покупки появится медиагигант с 27% рынка. По словам истцов, он сможет повышать цены на кино и телевидение.

Рассмотрев иск, федеральная судья приостановила покупку до 3 августа. По мнению суда, коалиция штатов доказала, что сделка нанесет ущерб конкуренции.

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В итоге в сентябре Paramount Skydance заключила со штатами мировое соглашение. После этого суд разрешил завершить покупку.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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