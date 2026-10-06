Японская Sincere представила CD-плеер, который светится в темноте

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Pixel Tunes After Hours

Японская компания Sincere Inc. ограниченным тиражом выпустила портативный CD-плеер Pixel Tunes в новой расцветке After Hours. В Японии он стоит 12 980 иен, или около 83 долларов, пишет Tom’s Hardware.

Pixel Tunes продают в четырех полупрозрачных расцветках, но в темноте светится только After Hours. Остальные три расцветки, Warm Gray, Ray of Light и 1983, — стандартные. Днем After Hours ничем среди них не выделяется: это плеер в дымчатом полупрозрачном корпусе, сквозь который частично видна начинка. Как только становится темно, корпус начинает мягко сиять зеленым. Дело в том, что в пластик добавили фосфоресцирующие материалы, которые поглощают свет, а затем постепенно его отдают. В Sincere объясняют, что такой дизайн отражает переход от яркой повседневности к «личному миру ночи».

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Несмотря на ретровнешность, у плеера современная начинка. Для беспроводных наушников и колонок в нем есть Bluetooth 5.3, а встроенный литий-ионный аккумулятор заряжается через USB-C и обеспечивает от пяти до семи часов воспроизведения. Для проводных наушников предусмотрен стандартный 3,5-мм разъем.

Кроме того, у Pixel Tunes есть встроенные стереодинамики и небольшой ЖК-дисплей. Управляют плеером отдельными кнопками воспроизведения, паузы, остановки, переключения и перемотки треков, а громкость регулирует колесико, которое заодно включает и выключает устройство. Чтобы музыка не прерывалась от тряски, плеер заранее считывает в память 60 секунд звука (система ESP). Из этого запаса воспроизведение продолжается, даже когда чтение диска на мгновение сбивается.

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При этом в перечне характеристик нет данных о том, читает ли плеер записанные дома диски CD-R и CD-RW или диски с файлами MP3. Не сообщает производитель и о воспроизведении музыки через USB.

Pixel Tunes рассчитан прежде всего на японский рынок. Покупателям за пределами Японии Tom’s Hardware советует воспользоваться посредническими службами доставки и отмечает, что Amazon Japan отправляет плеер и за рубеж, в зависимости от страны.

Прозрачный корпус для CD-плеера выбрала не только Sincere. В сентябре компания Syitren собрала на Kickstarter более 540 тыс. долларов на выпуск плеера RM1 в прозрачном корпусе, который, в отличие от Pixel Tunes, вешают на стену.

Растет и интерес к самим компакт-дискам. Их продажи в США за первое полугодие 2026 года выросли на 16% и достигли 16,3 млн экземпляров, хотя многим покупателям не на чем эти диски проигрывать.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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