Телеканал «Интер» и Сергей Созановский прекратили сотрудничество

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Сергій Созановський
Фото: Film.ua Group

Медиаменеджер Сергей Созановский после трех лет работы покидает телеканал «Интер». Его контракт с ЧАО «Телеканал „Интер“» истек 2 октября, и продлевать его стороны по взаимному согласию не стали. Об этом редакции Mediasat сообщила пресс-служба Inter Media Group.

В медиагруппе указали, что за эти годы Созановский участвовал в разработке и реализации ее стратегических задач, опираясь на многолетний опыт в медиабизнесе. За эту работу компания поблагодарила его, отметив профессионализм и весомый вклад в «непростое для страны время». Конкретных результатов его работы Inter Media Group не привела, а причин прекращения сотрудничества стороны не объясняют. Сам канал, по словам пресс-службы, продолжит работать в соответствии с определенными стратегическими целями и планами развития.

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Преемника Созановского в наблюдательном совете Inter Media Group в письме не назвали. Им, по данным Forbes Ukraine, станет председатель правления «Интера» Александр Пилипец, о чем изданию рассказал анонимный собеседник. Правление канала Пилипец возглавляет с ноября 2023 года. До этого почти десять лет он руководил компанией «Национальные информационные системы», которая производит для «Интера» информационные программы, а еще раньше был шеф-редактором новостей канала.

Созановский пришел на «Интер» тогда же, в ноябре 2023 года, когда медиагруппа Дмитрия Фирташа обновила наблюдательный совет. Из него вышли Анна Безлюдная и Мирослава Караева, а новыми членами стали Созановский, Сергей Коннов и Игорь Ярына. Такую ротацию в группе компаний Фирташа Group DF называли обычным операционным решением акционеров. В то же время источники издания «Детектор медиа» связывали ее с переходом канала под контроль медийной команды Офиса президента.

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Для менеджера это было уже третье возвращение на «Интер». В 1997–2005 годах Созановский входил в правление канала, а в 2006–2010-м возглавлял его. Кроме того, он основал кинокомпанию Film.ua и сейчас является одним из владельцев Film.ua Group.

Приходя на канал в 2023 году, Созановский в интервью Forbes Ukraine обозначил три задачи. Речь шла о возвращении доверия рекламодателей, восстановлении хотя бы минимального производства собственного контента и переформатировании сеток каналов группы, не задействованных в телемарафоне. В июле 2024 года общей целью он называл нормальную коммерческую работу медиагруппы. Рекламные доходы должен был приносить, в частности, новый канал «Интер Украина», пока основной «Интер» вещал в рамках «Единых новостей». Однако уже в августе 2025 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания разрешил медиагруппе отложить запуск канала в эфирной цифровой сети до завершения военного положения.

На протяжении трех лет, когда Созановский работал на «Интере», выручка ООО «Телеканал „Интер“» ежегодно росла. По данным YouControl, в 2023 году она составляла 182 млн грн, в 2024-м — 206,2 млн грн, а в 2025-м выросла еще на 20,1%, до 247,7 млн грн.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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