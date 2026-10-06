SpaceX может начать собственное производство оптоволокна

Новости
Amazon і Corning уклали багатомільярдну угоду на постачання оптоволокна

SpaceX изучает, стоит ли самой выпускать оптоволокно и оптическое оборудование для спутникового интернета Starlink и своих дата-центров для искусственного интеллекта. Так компания может повторить стратегию, которая в свое время помогла ей удешевить запуски ракет, сообщает Wccftech со ссылкой на анонимного отраслевого эксперта.

Интервью с ним опубликовал блог WK на платформе Substack. По словам эксперта, оптоволоконную продукцию SpaceX сейчас закупает у американской Corning, а также у китайских Hengtong и YOFC (Yangtze Optical Fiber and Cable). Часть этого производства компания может перенести в собственные цеха. Впрочем, немало и других узлов для Starlink она по-прежнему заказывает на стороне: британская Filtronic, например, получила контракт на поставку усилителей на 68,1 млн долларов.

- Реклама -

Отдельно SpaceX ищет новые каналы поставок оптических трансиверов. Эти устройства преобразуют электрический сигнал в световой и обратно, поэтому без них не обходятся ни телекоммуникационные сети, ни дата-центры. Hengtong и YOFC выпускают и оптоволокно, и трансиверы, а поставки такой продукции из Китая американские власти ограничивают из-за рисков для безопасности. Именно эти ограничения, по мнению эксперта, заставили SpaceX искать альтернативу.

Для компании вопрос может стать особенно острым из-за планов в области искусственного интеллекта. Эти планы предусматривают запуск вычислительных мощностей на 10 ГВт. По оценке эксперта, 60% из них пойдет на нужды самой SpaceX, Tesla и xAI, а остальные 40% получат крупные ИИ-компании, в частности Google и Anthropic. К 2028 году SpaceX рассчитывает довести мощность своих дата-центров до 20 ГВт.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Такой подход SpaceX уже опробовала в ракетостроении. Традиционные производители, например United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin), полагались на сторонние двигатели, тогда как SpaceX сама разработала двигатель Merlin для ракет Falcon. Для Starship компания пошла еще дальше и самостоятельно изготавливает значительную часть ключевых узлов, от топливных баков до двигателей Raptor. Так она стремится обеспечить стабильные поставки и держать расходы под контролем.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Huawei и Qualcomm заключили многолетнее патентное соглашение по 5G, ИИ и сетевым технологиям

5 октября Huawei и Qualcomm заключили соглашение о перекрестном лицензировании патентов. Кроме того, Qualcomm купит часть патентов Huawei, выданных в США.
Новости

Японская Sincere представила CD-плеер, который светится в темноте

Японская Sincere представила лимитированную версию CD-плеера Pixel Tunes под названием After Hours. Корпус плеера накапливает свет и в темноте светится зеленым.
Новости

Телеканал «Интер» и Сергей Созановский прекратили сотрудничество

2 октября истек трехлетний контракт Сергея Созановского с телеканалом «Интер». Стороны по взаимному согласию решили его не продлевать.
Новости

Три крупнейших оператора США подписали соглашение о спутниковом покрытии «мертвых зон»

Три крупнейших оператора США подписали соглашение о совместном спутниковом предприятии. Компании рассчитывают почти полностью устранить «мертвые зоны» в стране.
Новости

Amazon представила Fire TV Stick 4K на собственной Vega OS вместо Android

Amazon представила обновлённый медиаплеер Fire TV Stick 4K. Он работает на собственной Vega OS вместо Fire OS на базе Android и получил более тонкий корпус.