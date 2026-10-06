SpaceX может начать собственное производство оптоволокна

SpaceX изучает, стоит ли самой выпускать оптоволокно и оптическое оборудование для спутникового интернета Starlink и своих дата-центров для искусственного интеллекта. Так компания может повторить стратегию, которая в свое время помогла ей удешевить запуски ракет, сообщает Wccftech со ссылкой на анонимного отраслевого эксперта.

Интервью с ним опубликовал блог WK на платформе Substack. По словам эксперта, оптоволоконную продукцию SpaceX сейчас закупает у американской Corning, а также у китайских Hengtong и YOFC (Yangtze Optical Fiber and Cable). Часть этого производства компания может перенести в собственные цеха. Впрочем, немало и других узлов для Starlink она по-прежнему заказывает на стороне: британская Filtronic, например, получила контракт на поставку усилителей на 68,1 млн долларов.

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Отдельно SpaceX ищет новые каналы поставок оптических трансиверов. Эти устройства преобразуют электрический сигнал в световой и обратно, поэтому без них не обходятся ни телекоммуникационные сети, ни дата-центры. Hengtong и YOFC выпускают и оптоволокно, и трансиверы, а поставки такой продукции из Китая американские власти ограничивают из-за рисков для безопасности. Именно эти ограничения, по мнению эксперта, заставили SpaceX искать альтернативу.

Для компании вопрос может стать особенно острым из-за планов в области искусственного интеллекта. Эти планы предусматривают запуск вычислительных мощностей на 10 ГВт. По оценке эксперта, 60% из них пойдет на нужды самой SpaceX, Tesla и xAI, а остальные 40% получат крупные ИИ-компании, в частности Google и Anthropic. К 2028 году SpaceX рассчитывает довести мощность своих дата-центров до 20 ГВт.

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Такой подход SpaceX уже опробовала в ракетостроении. Традиционные производители, например United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin), полагались на сторонние двигатели, тогда как SpaceX сама разработала двигатель Merlin для ракет Falcon. Для Starship компания пошла еще дальше и самостоятельно изготавливает значительную часть ключевых узлов, от топливных баков до двигателей Raptor. Так она стремится обеспечить стабильные поставки и держать расходы под контролем.