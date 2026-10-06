1 октября Сейм Латвии принял поправки, которые разрешают общественному вещателю LSM создавать контент на русском языке только в трех случаях — во время чрезвычайной ситуации, исключительного положения или для опровержения дезинформации. Изменения поддержали 55 депутатов, против были 24, пишет русскоязычная редакция LSM.

Под ограничения попадает прежде всего интернет-направление LSM, поскольку Латвийское телевидение и Latvijas Radio на русском уже не вещают. Русскоязычная редакция вещателя сейчас готовит новости для портала LSM.lv. Она же ведет крупнейший по числу подписчиков YouTube-канал общественных СМИ страны. Кроме того, с начала 2026 года отдельный контент для русскоязычных жителей восточного региона Латгалия готовит латгальская редакция LSM.

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До сих пор закон обязывал общественные СМИ создавать передачи на языках национальных меньшинств. Ситуация изменилась 30 марта 2026 года, когда Конституционный суд Латвии постановил, что контент LSM должен быть прежде всего на латышском. Русский язык суд признал самодостаточным, и государство не обязано его поддерживать. Так суд называет язык меньшинства, которое составляет заметную долю населения, имеет собственные культурные организации и СМИ.

Русским, по заключению суда, в Латвии широко пользуются, а коммерческие вещатели и так выпускают на нем контент. Поддержка же нужна языкам других меньшинств, которые самодостаточными не являются. Прежняя обязанность вещателя, по мнению суда, формировала «параллельное информационное пространство» и ослабляла статус латышского как единственного государственного языка.

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Летом, после смены правительства, Сейм взялся за исполнение этого решения и подготовил поправки. Третье исключение в них касается только информации, которая вводит в заблуждение, ложна и угрожает демократии и латвийскому государству. Опровергая ее, вещатель должен учитывать интенсивность и характер угрозы государственной безопасности. Отдельно закон допускает иностранные языки как художественные элементы в фильмах, сериалах и спектаклях, которые транслируются на латышском.

Оба кризисных режима в Латвии объявляет Кабинет министров. Чрезвычайную ситуацию вводят при кризисе в отрасли, катастрофе или угрозе критической инфраструктуре. Исключительное положение действует, когда государству угрожает внешний враг или беспорядки, опасные для демократического строя.

Председатель Национального совета по общественным электронным СМИ (SEPLP) Санита Уплея-Егермане пояснила, что новостей на русском на LSM больше не будет, а у вещателя останется только возможность опровергать дезинформацию. Сам совет предлагал другой способ исполнить решение суда и увидел в поправках депутатов угрозу независимости вещателя. Юридическое бюро Сейма, в свою очередь, признало, что выводы суда лучше воплощены именно в его варианте.

Критики поправок предупреждали, что без проверенных новостей на русском часть аудитории уйдет на неконтролируемые интернет-площадки и заблокированные в Латвии сайты. Фракция «Прогрессивные» также считает, что закон нарушает редакционную независимость общественных СМИ.

Поправки еще должен подписать президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, а вступить в силу они должны 1 января 2027 года.

Напомним, в конце сентября латвийский медиарегулятор NEPLP запретил распространять в стране «Радио Беларусь» из-за санкций ЕС.