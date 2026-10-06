Россия вывела из строя еще один дата-центр в Киеве — «Омега Телеком»

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Київський дата-центр «Омега Телеком» припинив роботу

После массированной российской атаки киевский дата-центр «Омега Телеком» больше не будет работать. Каналы связи и доступ к интернету ее специалисты тем временем восстанавливают на резервных площадках, сообщила компания в Facebook.

«Это сложный момент для нас, но мы не останавливаемся!» — так в компании описали свое положение.

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Удар по дата-центру для компании не первый. Еще 27 сентября «Омега Телеком» сообщила, что в результате двойной атаки уничтожено оборудование ее основного технического узла в Киеве. Следующей ночью Россия разрушила дата-центр Dream Line, тоже киевский.

Дата-центр «Омега Телеком» — не первый в столице, который прекратил работу. Еще раньше из-за масштабных разрушений свою киевскую площадку окончательно потеряла компания Cosmonova.

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В начале октября серия российских ударов полностью вывела из строя и киевскую площадку дата-центра «Парковый» — она получила критические повреждения.

Компания «Омега Телеком» основана в 2012 году. Она предоставляет телекоммуникационные услуги, а ее сеть охватывает более 260 городов Украины.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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