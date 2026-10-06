Huawei и Qualcomm заключили многолетнее патентное соглашение по 5G, ИИ и сетевым технологиям

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Huawei and Qualcomm

5 октября Huawei и Qualcomm объявили о многолетнем соглашении, по которому обменяются лицензиями на свои патенты в сферах 5G, вычислений, искусственного интеллекта и сетей. Отдельно Qualcomm купит у Huawei часть ее американских патентов на вычислительные и сетевые технологии, ИИ и другие разработки.

Завершить сделку компании смогут только после одобрения регуляторов. Ее условия, как отмечают стороны, соответствуют принципам справедливого, разумного и недискриминационного лицензирования (FRAND). Этих правил придерживаются владельцы патентов, без которых невозможно реализовать отраслевой стандарт вроде 5G, чтобы каждый производитель мог получить лицензию на одинаковых основаниях.

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В Qualcomm соглашение расценивают как признание своей роли в развитии 5G. Исполнительный вице-президент компании и руководитель лицензионного подразделения Qualcomm Technology Licensing Джон Хан отметил, что соглашение подтверждает успех программы, по которой Qualcomm лицензирует свои стандартные патенты 5G. Вместе с тем, по его словам, оно свидетельствует и о признании патентов, которые Huawei накопила в 5G и других областях.

Huawei, в свою очередь, подчеркивает собственный вклад в мобильную связь. В качестве примера директор компании по интеллектуальной собственности Алан Фань привел полярные коды — метод кодирования сигнала, который позволяет передавать данные почти на физическом пределе возможностей канала. Эта разработка Huawei вошла в стандарты мобильной связи. По мнению Фаня, соглашение показывает ценность исследований Huawei и одновременно признает фундаментальный вклад Qualcomm в современные коммуникационные технологии.

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Других деловых договоренностей соглашение не предусматривает, а сумму стороны не раскрыли, уточняет китайское издание MyDrivers. Оно также напоминает, что в патентной сфере компании сотрудничают больше двух десятилетий. Первое лицензионное соглашение они подписали еще в 2001 году, а в 2020-м заключили новое долгосрочное глобальное соглашение, по которому Qualcomm тоже получила лицензии на часть патентов Huawei.

По данным самой Huawei, на конец 2025 года у нее было более 165 тыс. действующих патентов по всему миру. Компания также заключила свыше 260 соглашений о лицензировании и перекрестном лицензировании с крупными ИТ- и телекоммуникационными компаниями из США, Европы, Японии, Южной Кореи и других стран. В сентябре 2026 года к ним добавилось соглашение с HP о патентах Wi-Fi.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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