Три крупнейших оператора США подписали соглашение о спутниковом покрытии «мертвых зон»

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AT&T, T-Mobile, Verizon
Фото: Yahoo

1 октября AT&T, T-Mobile и Verizon объявили о соглашении по совместному предприятию, которое должно расширить мобильное покрытие в отдаленных и сельских районах США. Временно его возглавил Пол Рот, бывший топ-менеджер AT&T, Cingular Wireless и Ameritech.

Подписанный документ закрепляет договоренность, которой операторы достигли еще весной. Тогда, в мае, они лишь согласовали в принципе создание предприятия, а окончательные условия предстояло утвердить позже. Теперь у него есть руководство и совет, в который войдут представители всех трех учредителей. Постоянного гендиректора компании еще ищут.

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В основе замысла — объединение ограниченных частотных ресурсов трех операторов. Это должно позволить смартфонам соединяться напрямую со спутником (технология direct-to-device) там, где наземных вышек нет. Спутниковые компании, в свою очередь, получат единую платформу, через которую смогут обслуживать абонентов всех трех операторов.

По замыслу учредителей, предприятие почти полностью устранит «мертвые зоны» в США, то есть места, где мобильной связи сейчас нет вовсе. Спутниковый канал также должен стать резервным, когда наземные сети не работают из-за стихийных бедствий или других масштабных сбоев. Еще одна цель — общие технические спецификации, благодаря которым абоненты разных операторов получат одинаковый доступ к спутниковым услугам.

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Наземные сети и дальше останутся основой мобильной связи, а спутники будут их лишь дополнять, подчеркивают компании. Действующие соглашения операторов со спутниковыми компаниями остаются в силе, и каждый учредитель может и дальше работать с ними самостоятельно. Отдельно предприятие будет сотрудничать с небольшими сельскими операторами, чтобы те быстрее запускали новые услуги для своих абонентов.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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