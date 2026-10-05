Стекло может заменить жесткие диски и магнитные ленты для хранения данных тысячелетиями

Microsoft завершила исследования технологии записи данных в стекло и открыла ее для дальнейшего развития другим компаниям. Проект под названием Silica компания вела вместе с британским Саутгемптонским университетом, пишет журнал Popular Mechanics.

Пластины и кристаллы из стекла вмещают до 360 Тбайт данных. Лазер записывает их не на поверхность, а в толщу материала в виде крошечных структур. Такой носитель не боится огня, влаги, электромагнитных импульсов и нагрева до 1000 °C, а питание для хранения ему не нужно.

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Еще в 1962 году Popular Mechanics предупреждал о кризисе хранения информации и предлагал в качестве временного выхода микрофильмирование. С тех пор прошли десятилетия, а проблема так и не исчезла. Жесткий диск под постоянной нагрузкой служит в среднем около пяти лет, магнитная лента — десять. Обслуживание этих носителей требует огромных затрат энергии, а перезапись данных с изношенных накопителей на новые все труднее оправдать и расходом ресурсов, и вредом для окружающей среды.

Долговечную замену ищут и другие разработчики. Так, в мае 2025 года немецкий стартап Cerabyte создал керамическое стекло, которое должно хранить данные более 5000 лет.

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В январе 2025 года исследователи из Саутгемптона с помощью сверхкоротких лазерных импульсов записали полный геном человека в кристалл кварцевого стекла размером примерно с монету. Однако кварцевое стекло дорогое, а оборудование для записи на него сложное.

Более доступный вариант Microsoft описала в феврале 2026 года: компания записала почти 2 Тбайт данных в боросиликатное стекло, из которого делают, в частности, жаростойкую посуду. Этот материал примерно в десять раз дешевле кварцевого и проще в производстве, а хранить информацию в нем, по оценке исследователей, можно около 10 000 лет. Улучшили они и лазерную систему. Раньше на один элемент данных уходили десятки импульсов, теперь хватает одного.

Записывают данные фемтосекундные лазеры, импульс которых длится квадриллионную долю секунды. Они формируют внутри стекла наноструктуры, так называемые воксели — трехмерный аналог пикселя. При чтении эти структуры фиксируют оптический микроскоп и скоростная камера, а программа восстанавливает по полученным снимкам исходные данные.

Технология рассчитана прежде всего на большие массивы данных, например фонды музеев и библиотек или юридические документы. Такой выбор объясняется тем, что записать информацию на стекло можно только один раз — изменить или частично удалить ее потом не получится. Физическая форма хранения защищает данные и от привычных способов взлома.

По словам руководителя Silica в Microsoft Ричарда Блэка, компания свои исследования завершила и открыла технологию для других участников рынка. Тем временем запись на кристаллы кварцевого стекла уже ведет стартап SPhotonix. Документы и культурные архивы он хранит на защищенном объекте в Швейцарии, а в ближайшие пять лет рассчитывает масштабировать технологию для коммерческого использования.