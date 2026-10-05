Amazon представила Fire TV Stick 4K на собственной Vega OS вместо Android

Amazon выпустила новую версию медиаплеера Fire TV Stick 4K (2026) — более тонкую, производительную и на собственной операционной системе Vega OS вместо Android с оболочкой Fire OS. Устройство стоит $60, но на время распродажи Prime Big Deal Days его продают за $30, пишет издание GSMArena.

По утверждению Amazon, новинка на 20–40% быстрее 4K-медиаплееров других брендов в той же ценовой категории. В её основе — четырёхъядерный процессор с частотой 1,7 ГГц, к нему добавлено 8 ГБ встроенной памяти. Для беспроводной связи есть Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3 с энергосберегающим режимом LE. Аппаратный декодер обрабатывает видео с разрешением до 4K и частотой 60 кадров/с в форматах H.264, H.265, VP9 и AV1.

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Из форматов расширенного динамического диапазона (HDR) медиаплеер поддерживает HDR10, HDR10+ и HLG. Dolby Vision в нём нет — этот формат, как и прежде, доступен только в более дорогом Fire TV Stick 4K Max. Старшая модель отличается также поддержкой Wi-Fi 6E и по-прежнему работает на Fire OS.

Новый Fire TV Stick 4K, напротив, получил Vega OS — операционную систему, которую Amazon разработала сама. Для неё, по словам компании, за последний год появилось более 2000 приложений. Среди них основные видеосервисы Netflix, Disney+, YouTube, Prime Video и HBO Max, а также Instagram, видеоплеер VLC, Spotify, игровой сервис Xbox и VPN-клиенты. Помимо каталога, Amazon развивает и функции самой платформы Fire TV — в декабре 2025 года разработчик добавил поиск сцен в фильмах по голосовому описанию.

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Быстродействие новинки Amazon продемонстрировала в отдельном видео. В нём Fire TV Stick 4K (2026) сравнивают с другими 4K-медиаплеерами и встроенными приложениями смарт-телевизоров.

Fire TV Stick 4K Speed Test

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Amazon сделала корпус новинки таким же тонким, как у Fire TV Stick HD, выпущенного ранее в 2026 году. Питать медиаплеер можно напрямую от USB-порта телевизора — компания называет эту функцию Direct Power. Так не придётся искать за телевизором свободную розетку для блока питания.

Вместе с медиаплеером Amazon показала новый пульт Fire TV Remote, который будет поставляться с ним в комплекте. Верх пульта сделали плоским, а низ — закруглённым и утяжелённым, чтобы его было удобнее держать. Кнопка Home получила металлическую поверхность, поэтому её легко найти на ощупь. Помимо неё, на пульте появилась кнопка Star — её можно закрепить за любимым приложением или функцией, например субтитрами или экранной лупой.

Fire TV Stick 4K (2026) уже продаётся в США, Канаде, Японии, Мексике, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Швейцарии и Австралии, а в ноябре выйдет на новые рынки. Пульт Fire TV Remote отдельно будет стоить $15, в США покупатели получат его в конце октября. Он совместим со всеми медиаплеерами Fire TV выпуска 2019 года и новее, а также с телевизорами Amazon Ember. В 2027 году компания также планирует выпустить Fire TV Remote Plus с алюминиевым корпусом и подсветкой клавиш.