SpaceX заказала у британской Filtronic усилители для Starlink на 68,1 млн долларов

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Irhub
Фото: Filtronic

Британская компания Filtronic получила от SpaceX крупнейший разовый заказ за всю свою историю. Для спутниковой сети Starlink она изготовит усилители мощности, пишет отраслевое издание Satellite Evolution Group.

Заказ касается модели Cerus E-Band. Это твердотельные усилители мощности (SSPA) на полупроводнике нитриде галлия (GaN), рассчитанные на высокочастотную связь. В Filtronic считают, что контракт показывает всё более весомую роль этой технологии в производительных спутниковых системах связи, а также укрепляет позиции самой компании в этом направлении.

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Британский производитель называет SpaceX своим давним заказчиком, а новую сделку связывает с дальнейшим расширением скоростного спутникового интернета Starlink. Один из недавних шагов этого расширения — первый орбитальный полёт ракеты-носителя Starship, которая в конце сентября вывела на орбиту 26 спутников Starlink V3.

Первый заказ на такие усилители Filtronic получила от SpaceX около года назад. С тех пор компания наращивала производственные мощности, и новый контракт там воспринимают как подтверждение того, что стратегия выбрана верно.

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Серийные устройства по этой сделке Filtronic начнёт отгружать в 2028 финансовом году, а поставки продлятся до начала 2029 финансового года. Благодаря этому компания рассчитывает на более высокую загрузку производства и уже имеет обеспеченный объём заказов на ближайшие годы.

Отдельно в Filtronic подчёркивают, что сделка важна для британской космической отрасли. По словам компании, разработанная в Великобритании технология будет работать в одной из крупнейших в мире систем спутниковой связи.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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