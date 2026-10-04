РФ атаковала здание «Укртелекома» в центре Днепра

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Росіяни атакували будівлю «Укртелекому» в Дніпрі

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что утром 4 октября россияне атаковали компанию связи в центре Днепра. Название компании глава ОВА не привел.

Целью удара, по данным местного телеграм-канала «Дніпро Оперативний. Війна», стало здание «Укртелекома». После попадания реактивного дрона там вспыхнул масштабный пожар, а сведения о пострадавших еще уточняют.

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Удар по Днепру произошел на фоне систематических атак на украинские дата-центры, которые Россия начала в конце сентября. Так, 23 сентября из-за обстрелов около 100 тыс. домохозяйств Киева и области столкнулись с проблемами доступа в интернет. Следующей ночью в результате российской атаки вновь пострадали столичные центры обработки данных провайдеров, а позже Россия назвала целями дата-центры «Укртелекома» и «Дрим Лайна».

Пострадал и «Датагруп». 24 сентября компания сообщила, что российский дрон попал в бизнес-центр, где находился ее киевский дата-центр. Еще два дня подряд, 25 и 26 сентября, под ударом был другой столичный дата-центр — Cosmonova.

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Последствия этих атак ощутили зрители и пользователи онлайн-сервисов. Так, 27 сентября со сбоями работали трансляции телеканалов «Перший», «Суспільне Спорт», «Суспільне Культура», СТБ, 1+1 и 5 канала, а также MEGOGO, SWEET.TV и часть кабельных операторов.

Киевский дата-центр «Парковый» после серии ударов прекратил работу. 1 октября компания сообщила о критических повреждениях своей площадки, сервисы на которой восстановить уже невозможно. Данные клиентов она перенесла на резервные площадки в странах ЕС.

Защита цифровой инфраструктуры тем временем стала отдельной темой для власти. 25 сентября Ставка Верховного главнокомандующего обсудила бесперебойную работу дата-центров и других критически важных объектов связи и приняла дополнительные решения по их защите.

29 сентября Кабмин направил 518,3 млн грн из резервного фонда на резервные информационные системы государственных органов. На эти деньги должны создать территориально обособленные резервные площадки и облачную инфраструктуру, а также закупить серверы, программное обеспечение и системы резервного копирования и восстановления. Это должно помочь госорганам быстрее возобновлять работу реестров и других сервисов после обстрелов или кибератак.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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