Netflix покажет часть фильмов и сериалов Disney

Disney Entertainment заключила с Netflix соглашение, по которому сервис будет платить за показ части её фильмов и сериалов. Первые из них — два сезона «Перси Джексона и олимпийцев» и все пять мультфильмов «Ледниковый период» — с 4 октября доступны по всему миру. Об этом первым сообщил журнал Variety.

Disney и Netflix конкурируют за подписчиков, однако более 325 млн зрителей Netflix в Disney рассматривают как способ и заработать на собственных тайтлах, и прорекламировать их. По оценке Variety, сделка принесёт Disney миллионы долларов дополнительной выручки. При этом часть тайтлов Disney отдаёт лишь на ограниченное время, чтобы привлечь внимание к будущим премьерам. Так, «Перси Джексон» пробудет на Netflix три месяца, а 20 ноября на Disney+ стартует третий сезон сериала.

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По такой же схеме на три месяца на сервис попали «Ледниковые периоды» студии 20th Century Studios, выходившие с 2002 по 2016 год. Они должны напомнить зрителям о франшизе перед шестой частью Ice Age: Boiling Point, которая выйдет в кинотеатрах 5 февраля 2027 года.

Netflix получит также три сериала 20th Television, новые сезоны которых до сих пор выходят на американском телевидении. 3 ноября по всему миру станут доступны первые четыре сезона криминальной драмы «Уилл Трент», а 1 декабря — два сезона ситкома Shifting Gears. За пределами США ситком появится только в январе. Новые сезоны обоих сериалов — пятый и третий — ABC выпустит в начале 2027 года. Первые три сезона экшн-драмы «Следопыт» (Tracker) станут доступны за пределами США 26 февраля 2027 года и останутся на сервисе на несколько лет. Четвёртый сезон этого сериала CBS показывает с 4 октября.

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В сделку вошли и мультфильмы Walt Disney Animation Studios и Pixar, не относящиеся ни к одной франшизе. Среди них — оскароносная «Душа», «Элио» и «Райя и последний дракон», которые появятся на Netflix с начала 2027 года. Их покажут по всему миру, однако подборка и даты запуска будут отличаться в зависимости от региона.

Отдельная часть сделки — старые сериалы Disney Entertainment. В США «Фелисити» выйдет на Netflix 7 октября, в других странах — позже. «Месть» и «Армейских жён» покажут по всему миру, «Трудности ассимиляции» (Fresh Off the Boat) — в США и отдельных регионах. Сериал «Это мы» появится только за пределами США, поскольку в Америке у Netflix уже были права на него в 2024–2025 годах.

Эти тайтлы дополнят сериалы Disney, которые уже есть на Netflix по прежним договорённостям, в том числе «Анатомию страсти», «Скандал», Arrested Development и Black-ish. От своей стратегии Disney при этом не отступает: картины под брендом Disney в основном остаются эксклюзивом её сервисов и телеканалов. Всё, что сейчас есть на Disney+ и Hulu, включая «Ледниковый период» и «Перси Джексона», там и останется.

Netflix ищет и другие формы сотрудничества с конкурентами. Ещё в августе компания обсуждала возможность добавить в приложение сервисы Peacock и Fox One.