Спутниковые интернет-сервисы вроде Starlink получили в США дополнительные частоты

30 сентября Федеральная комиссия связи США (FCC) проголосовала за то, чтобы открыть спутниковым интернет-сервисам, в том числе Starlink, диапазоны 12,7–13,25 ГГц и 42–42,5 ГГц. Новые частоты должны повысить скорость загрузки и пропускную способность сетей, пишет PCMag.

Первый диапазон, 12,7–13,25 ГГц, терминалы Starlink уже используют, чтобы передавать данные с Земли на спутники. Теперь в нем разрешено передавать данные и в обратном направлении — от спутника к абонентской антенне. Это разрешение касается и терминалов, работающих в движении, поэтому новые частоты сможет использовать и Starlink на самолетах и судах.

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В целом комиссия открывает для канала к абонентам 525 МГц сплошного спектра. По ее расчетам, это прирост более чем на 25%. Такой запас частот, по мнению FCC, способен ускорить развертывание широкополосного доступа в сельских и отдаленных районах.

Второй диапазон, 42–42,5 ГГц, FCC тоже открыла для передачи данных со спутника на Землю. Однако принимать их в нем смогут только наземные шлюзовые станции, а не абонентские терминалы. Такие станции связывают спутниковую сеть с наземной инфраструктурой. В комиссии отметили, что за пределами США диапазон 42–42,5 ГГц уже используется. По ее анализу, после открытия этого диапазона пропускная способность высокопроизводительного низкоорбитального спутника может вырасти примерно на 7,2%.

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Глава FCC Брендан Карр заявил, что решение дает вдоволь частот для передачи данных непосредственно на абонентские терминалы, а значит, и большую пропускную способность для домашнего интернета. По его словам, более быстрый и надежный спутниковый интернет не только пойдет на пользу нынешним абонентам, но и усилит конкуренцию. В PCMag предполагают, что Карр намекал на Starlink, который уже переманивает часть клиентов у традиционных провайдеров.

Когда Starlink начнет работать на новых частотах, пока неизвестно, поскольку SpaceX сразу не ответила на запрос PCMag. Чтобы перейти на эти частоты, компания, как правило, должна подать в FCC заявку на изменение параметров своей системы. Тем временем SpaceX уже начала выводить на орбиту первые спутники Starlink V3, которые должны значительно увеличить пропускную способность сети и обеспечить гигабитную скорость.

На заседании 30 сентября FCC также решила изучить, можно ли освободить для более интенсивной спутниковой связи еще 1450 МГц в диапазонах Ku и Ka, а также 138,25 ГГц в диапазоне D. Частоты для спутников комиссия ищет не впервые. Еще в июле регулятор собирался рассмотреть, открыть ли для связи со спутниками более 225 МГц нелицензируемого спектра, в том числе частоты Wi-Fi и Bluetooth.

Кроме того, на этом заседании комиссия фактически освободила спутниковые группировки вроде Starlink от федеральной экологической экспертизы. По оценке PCMag, от этого выиграет SpaceX, у которой на орбите уже более 10 тыс. спутников и которая планирует вывести еще до миллиона для орбитальных дата-центров. Астрономов и экологов, напротив, беспокоят световое загрязнение, вред для атмосферы, космический мусор и перегруженность орбит. Летом коалиция экологов уже требовала от FCC приостановить лицензирование орбитальных дата-центров.