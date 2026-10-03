Blue Origin хочет запускать ракету New Glenn до 50 раз в год

29 сентября Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опубликовало проект экологической оценки, согласно которому Blue Origin могла бы выполнять до 50 стартов New Glenn ежегодно с комплекса LC-36 на мысе Канаверал. Сейчас для этой ракеты действует ограничение в 12 запусков в год, пишет SpaceNews.

Документ предусматривает и столько же посадок первых ступеней — на плавучую платформу в Атлантическом океане. Кроме того, проект допускает до 100 стендовых огневых испытаний в год, то есть по одному для каждой ступени перед каждым стартом. Отдельно в документе говорится о возвращении головных обтекателей.

- Реклама -

Таких попыток Blue Origin до сих пор не предпринимала ни в одном из трех уже состоявшихся полетов New Glenn. По замыслу компании, после отделения каждая из половин обтекателя будет стабилизироваться двигателями малой тяги, раскрывать парашюты и приводняться в океане, где ее будут подбирать суда.

План нарастить количество запусков появился на фоне серьезной аварии в конце мая. Тогда во время подготовки к четвертому старту New Glenn взрыв уничтожил ракету и нанес значительный ущерб стартовой площадке. Из-за этой аварии компания AST SpaceMobile перенесла запуск сервиса спутниковой связи на 2027 год.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

После взрыва генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп поставил цель восстановить стартовый комплекс и возобновить полеты New Glenn до конца года. 29 сентября он заверил, что компания укладывается в график. На площадке круглосуточно, в несколько смен, работают около 1000 человек.

При этом свои производственные мощности Blue Origin рассчитывает на значительно более высокий темп. Лимп, в частности, рассказал, что первый из строящихся компанией заводов сможет выпускать до 150 вторых ступеней в год. Вторая ступень New Glenn одноразовая, поэтому для каждого полета нужна новая. Первая же ступень рассчитана минимум на 25 полетов. Параллельно Blue Origin возводит инфраструктуру, которая должна позволить запускать ракеты примерно с такой же частотой.

22 октября FAA проведет общественные слушания по документу. Если проект одобрят, разрешенное количество запусков New Glenn вырастет более чем вчетверо — с 12 до 50 в год.

Одновременно Blue Origin впервые более чем за 25 лет существования решила привлечь деньги сторонних инвесторов. До сих пор компанию финансировал ее основатель Джефф Безос. По словам Лимпа, текущий раунд еще не закрыт, однако инвесторы уже предлагают больше денег, чем компания рассчитывала получить. Сумму и оценку стоимости компании он не назвал. Ранее сообщалось о планах привлечь 10 млрд долларов, из которых 2 млрд должен был вложить сам Безос, а остальное — внешние инвесторы.

Решение искать инвесторов Лимп связал с тем, что New Glenn уже прошла несколько ключевых этапов испытаний, в том числе успешную посадку и повторное использование первой ступени. Среди других факторов он назвал планы Blue Origin создать широкополосную спутниковую группировку TeraWave, а также группировку центров обработки данных на орбите Project Sunrise.