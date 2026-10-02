Россия восемь раз за десять дней атаковала инфраструктуру «Киевстара»

Новости
Київстар
Фото: Getty Images

Президент «Киевстара» Александр Комаров 1 октября на Forbes Саммите CEO в Киеве рассказал о восьми российских ударах по объектам оператора за последние десять дней. Они нанесли компании ощутимый технологический ущерб, однако на абонентах никак не сказались, передает «Интерфакс-Украина».

Сильнее всего пострадали дата-центры «Киевстара». Один из них полностью вышел из строя, а на втором оператор сейчас переключает нагрузку и ограничивает возможные последствия. Кроме того, две российские ракеты попали в центральный склад компании.

- Реклама -

К возможному удару по складу «Киевстар» отчасти подготовился. Компания заранее вдвое сократила обычный запас оборудования на нем — до $15 млн. Именно резерв техники и заблаговременные меры, как пояснил Комаров, позволили уберечь абонентов от последствий ударов. При этом никто из сотрудников во время атак не пострадал.

Несмотря на эти потери, компания, по словам президента, думает не о выживании, а о развитии. Так, один дата-центр «Киевстар» уже восстановил, а над вторым еще работает. Впрочем, равномерного восстановления Комаров не ждет — оператор может делать два шага вперед и один назад, а может и наоборот. Вместе с тем все, что компания делала последние годы, по его словам, было направлено на одно — максимально увеличить запас прочности между кризисом и разрушением инфраструктуры.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

За несколько дней до выступления Комарова, 27 сентября, российский удар повредил здание главного офиса «Киевстара» на улице Дегтяревской в Киеве. Сотрудники оператора тогда тоже не пострадали.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Россия разрушила киевский дата-центр Dream Line

Россия в ночь на 28 сентября уничтожила дата-центр Dream Line в Киеве, но сотрудники уцелели. Сервисы клиентов работают с резервных площадок, хотя и со сбоями.
Новости

Opera встроила в браузер для Android туристическую eSIM, которая работает в 47 странах

В Opera для Android теперь можно купить eSIM с мобильным интернетом для поездок в 47 стран. Первые 3 ГБ на три дня дарят тем, кто находится в 11 странах.
Новости

Российские удары полностью вывели из строя киевский дата-центр «Парковый»

Киевскую площадку дата-центра «Парковый» после серии российских ударов восстановить уже невозможно. Сотрудники не пострадали, а данные клиентов развернуты в ЕС.
Новости

Правообладатели просят ЕС внести загрузчик видео yt-dlp в пиратский список

Музыкальные лейблы хотят, чтобы Еврокомиссия внесла yt-dlp в пиратский список. Бесплатная программа скачивает видео с YouTube и более 1,5 тыс. других сайтов.
Новости

Star Catcher проверит на орбите беспроводную зарядку спутников

Американская компания Star Catcher в октябре выведет на орбиту аппарат Protostar. Он должен впервые передать энергию световым лучом другому спутнику.