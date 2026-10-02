Россия разрушила киевский дата-центр Dream Line

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Зруйнований дата-центр Dream Line
Зруйнований дата-центр dline.ua після російського удару в Києві / Фото: dline.ua

Российский удар в ночь с 27 на 28 сентября разрушил дата-центр Dream Line («Дрим Лайн», dline.ua) на киевской улице Предславинской. До 1 октября компания перенесла все сервисы и данные клиентов на резервные площадки, рассказали в Dream Line «Громадскому радио».

Об этом ударе Россия заявила еще 28 сентября, когда назвала своими целями киевские дата-центры Dream Line и «Укртелекома». Теперь и сама Dream Line подтвердила, что лишилась площадки на Предславинской.

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После переезда Dream Line продолжает работать, хотя ее сервисы пока дают сбои. Впрочем, главным в компании считают другое. «Все сотрудники живы, и это самое главное», — подчеркнули там.

Dream Line работает на рынке с 2008 года. Компания предоставляет услуги дата-центра и корпоративного интернета, размещает серверы клиентов и защищает от DDoS-атак. В 2023 году она открыла первый в Украине дата-центр, где оборудование охлаждают наружным воздухом (фрикулинг).

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Dream Line — не единственный киевский дата-центр, пострадавший от российских атак за последние дни. В частности, после серии ударов Cosmonova окончательно лишилась своей киевской площадки.

А 1 октября дата-центр «Парковый» сообщил, что российские удары полностью вывели из строя его киевскую площадку.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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