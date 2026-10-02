Объединённая компания Paramount и Warner Bros. Discovery будет называться Skydance

Генеральный директор Paramount Skydance Дэвид Эллисон представил в своём новом аккаунте в X название, под которым компания будет работать после покупки Warner Bros. Discovery, — Skydance. Эту покупку планируют завершить 6 октября, пишет Variety.

В тот же день акции Paramount Skydance перейдут с Nasdaq на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE), а вместо тикера PSKY появится SKYD. Компания также внесёт изменения в устав и официально будет называться Skydance Corporation.

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Название Эллисон позаимствовал у своей первой кинокомпании Skydance Media. Летом 2025 года именно она купила Paramount Global, образовав Paramount Skydance. Когда же покупку завершат, Paramount станет лишь одной из двух киностудий Skydance наряду с Warner Bros.

Эллисон пояснил, что хотел сохранить самобытность каждой из студий, поэтому новое название не должно было преуменьшать или затмевать ни одну из них. По его словам, оно даст компании собственное лицо, а Paramount и Warner Bros. останутся в центре внимания. «Paramount и Warner Bros. более века формировали культуру. Объединив их, мы не переписываем историю, а даём этим культовым студиям более мощный двигатель», — написал он.

What once was the peak, is now just the beginning.



Paramount and Warner Bros. shaped over a century of culture. By combining them, we aren't rewriting history — we're equipping these iconic studios with a more powerful engine. Together, we are Skydance: a creative-first home for… pic.twitter.com/uInLRY3IrE — David Ellison (@ellisonskydance) October 2, 2026 Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Помимо киностудий, в Skydance войдут стриминговые сервисы HBO Max и Paramount+, а также телеканалы CBS, CNN, MTV, TBS, Comedy Central и другие. Возглавит Skydance Эллисон, а вторым генеральным директором станет Инон Крейз — бывший руководитель Mattel, который присоединится к компании 5 октября.

Вместе с долгом Warner Bros. Discovery оценили в 110 млрд долларов. Последнее препятствие для этой покупки устранили 30 сентября, когда судья утвердил мировое соглашение Paramount с 12 штатами, которые через суд пытались остановить поглощение.