Google отправила на орбиту прототип спутника для космических дата-центров

1 октября спутник Google Project Suncatcher размером с холодильник вышел на солнечно-синхронную орбиту. Компания надеется, что этот исследовательский проект откроет путь к орбитальным дата-центрам для искусственного интеллекта, работающим на солнечной энергии, пишет американское общественное радио NPR.

Аппарат вывела на орбиту ракета Falcon 9 компании SpaceX, а ввод в эксплуатацию обеспечит Planet — компания, которая специализируется на спутниковой съемке и помогла Google разработать аппарат. После этого Google включит и проверит четыре собственных тензорных процессора (TPU). Эти чипы для машинного обучения компания разработала сама и уже использует в наземных дата-центрах. Расчетный срок миссии — год. Руководитель Project Suncatcher Тревис Билз (Travis Beals) назвал ее «предельно простым испытанием», которое должно лишь подтвердить, что чипы способны работать в космосе. Об этой миссии Google объявила 24 сентября, за неделю до запуска.

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Из-за ограничений теплоотвода открытая ИИ-модель Gemma будет работать на процессорах лишь 15-минутными сеансами и отвечать только на простые запросы. В корпоративном блоге Google пояснила, что миссия покажет, как TPU выдерживают «физические нагрузки космического полета, радиацию и экстремальные температуры космоса». Перед запуском прототип проверили в термовакуумной камере, которая воспроизводит условия космического пространства.

Спрос на ИИ-сервисы в последние годы стремительно растет, а вместе с ним и потребность в дата-центрах. На майской конференции для разработчиков гендиректор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) заявил, что спрос на ИИ превышает предложение. По его оценке, капитальные затраты компании в этом году достигнут 180–190 млрд долларов, что более чем вшестеро больше, чем в 2022 году. В то же время все громче звучит общественное недовольство строительством энергоемких наземных дата-центров. На этом фоне Google — одна из немногих компаний, которые хотят перенести дата-центры на орбиту, где солнечная энергия почти неограниченна и бесплатна, а протестующих нет.

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«Солнце производит подавляющую часть энергии в нашей Солнечной системе. Все остальные источники, которые освоило человечество, — лишь крошечная доля процента», — пояснил Билз. Солнечные панели спутника будут вырабатывать электроэнергию без длительных перерывов, поскольку на солнечно-синхронной орбите они почти никогда не попадают в тень Земли. Это позволило отказаться от тяжелых аккумуляторов и резервных источников питания на борту.

Google — не первая компания, которая испытывает идею орбитальных вычислений. В ноябре 2025 года стартап Starcloud вывел в космос аппарат с чипом Nvidia H100 и продемонстрировал на орбите работу одной из версий модели Google Gemini. Над космическими дата-центрами работает и SpaceX Илона Маска (Elon Musk), которая рассчитывает начать развертывать «орбитальные вычислительные спутники для ИИ» уже в 2028 году.

В том же ноябре Google представила концепцию Project Suncatcher, а нынешний прототип должен проверить ее на практике. В перспективе компания хочет объединить спутники в группировки, которые будут работать как космические дата-центры. Каждый такой аппарат понесет десятки TPU и будет обмениваться данными с другими спутниками и Землей с помощью лазерной связи. В следующем году Google планирует вывести на орбиту еще два спутника, чтобы проверить связь между ними.

Брендон Лусия (Brandon Lucia), преподающий электротехнику и компьютерную инженерию в Университете Карнеги-Меллон, отмечает, что идея напоминает научную фантастику. Однако большинство нужных технологий, по его словам, уже проверено на уровне исследований. Одной из главных проблем ученый называет теплоотвод. На Земле тепло от чипов отводят воздухом или водой, а в космическом вакууме это невозможно. Google тоже назвала охлаждение «ключевой исследовательской задачей» и среди прочего разрабатывает системы из трубок и радиаторов, которые отбирают тепло от процессоров. Билз уточняет, что радиаторы — одна из самых тяжелых частей нынешнего аппарата, а чем тяжелее груз, тем дороже его запуск. Поэтому его команда ищет более эффективные решения.

Лусия также обращает внимание на проблему обслуживания. В наземном дата-центре неисправный чип заменит техник, а на высоте нескольких сотен километров над Землей сделать это гораздо сложнее. «Стоимость и сложность здесь возрастают в 10, а может, и в 100 раз. Поэтому и выгода должна быть большой», — подчеркнул он.

Открытыми остаются и экологические вопросы. Космические дата-центры будут работать на солнечной энергии, но ракеты-носители, которые выводят их на орбиту, сжигают углеводородное топливо. Отработавшие спутники со временем будут сходить с орбиты и сгорать в атмосфере, что может дополнительно ее загрязнять.

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Маск считает космос «единственным способом масштабировать» дата-центры, чтобы удовлетворить будущий спрос на ИИ. Однако экономическая целесообразность этой идеи до сих пор сомнительна. Запуски стоят дорого, ремонт сложен, а лазерная связь на сотни километров сквозь атмосферу работает медленнее. К тому же вычислительную мощность одного наземного дата-центра обеспечит лишь большая группировка спутников.

По словам Билза, его небольшая команда постоянно анализирует эти вопросы. «Мало пользы от того, что это технически возможно, если это всегда будет слишком дорого для практического применения», — сказал он. Когда именно космические дата-центры станут экономически выгодными, Билз предсказать не берется. «Не думаю, что в ближайшие пять лет это станет дешевле. Полагаю, потребуется больше времени», — добавил руководитель проекта.

По мнению Билза, наземные и орбитальные дата-центры еще долго будут сосуществовать, поскольку одни задачи целесообразнее выполнять на Земле, а другие — в космосе. Весь проект он назвал чрезвычайно амбициозным и предупредил, что путь к цели будет долгим и непростым.