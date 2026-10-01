Суд в США разрешил Paramount завершить покупку Warner Bros. Discovery

Окружной судья США Арасели Мартинес-Ольгин утвердила мировое соглашение Paramount с 12 штатами во главе с Калифорнией. Таким образом, покупка Warner Bros. Discovery за $110 млрд, как ожидается, состоится уже во вторник, 6 октября, пишет Reuters.

21 сентября Paramount и штаты заключили мировое соглашение, которое судья назвала «разумным фактическим и правовым решением».

- Реклама -

Это мировое соглашение урегулирует иск, который Калифорния и ещё 11 штатов подали в суд, чтобы не допустить одной из крупнейших сделок в истории медиаиндустрии. По мнению прокуроров, после такой покупки появился бы «монополист» и «медиагигант», способный повышать для зрителей цены на кино и телевидение.

По условиям мирового соглашения Paramount пять лет подряд будет выпускать в американский кинопрокат не менее 30 фильмов в год. Столько же картин компания уже обещала киносетям в августе. Кроме того, она будет ежегодно дополнительно тратить $300 млн на производство в США. Если Paramount не выполнит эти условия, её могут заставить продать киностудию Miramax.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Другие обязательства касаются телевидения. Переговоры с кабельными операторами Paramount будет вести отдельно для каналов каждой из двух компаний. Ещё одно условие — совет журналистов, который будет следить за собственным CBS News и за CNN, принадлежавшим Warner Bros.

Калифорния довольна таким результатом. Мировое соглашение, как заявил представитель Министерства юстиции штата, «снимает наши антимонопольные опасения, защищает конкуренцию и потребительский выбор и ставит в центр потребности, заботы и будущее калифорнийских работников».

Впрочем, часть генпрокуроров штатов мировым соглашением разочарована. Больше всего, по данным источников Bloomberg, против него возражали прокуроры Массачусетса, Нью-Йорка, Коннектикута и Миннесоты. Генпрокурор Коннектикута Уильям Тонг, в частности, заявил, что его ведомство требовало полностью отделить CNN и CBS News (дивестиция), но этого не добилось. При этом он признал, что создать совет по вопросам независимости было важно.

Отдельно компании урегулировали антимонопольный иск Гильдии сценаристов Америки (WGA). Они выплатят $17,5 млн в фонд здравоохранения гильдии и пять лет не будут сокращать количество рабочих мест для членов WGA в CBS News.

Изменится и руководство. Как сообщила Paramount, после завершения сделки генеральный директор Mattel Инон Крейц станет одним из двух генеральных директоров компании. Эту должность он разделит с Дэвидом Эллисоном, который сейчас занимает посты председателя и генерального директора Paramount.

До мирового соглашения Paramount несколько месяцев не могла завершить покупку. Ещё в июле федеральный суд приостановил сделку по требованию штатов.

- Реклама -

Позже Paramount согласилась подождать. Компания пообещала не завершать покупку, пока суд не рассмотрит дело или пока в июне 2027 года не истечёт срок действия соглашения о слиянии.

Слушания по делу суд назначил на март 2027 года. Теперь, после мирового соглашения, ждать их Paramount не придётся.

Сделку на $110 млрд Paramount заключила после того, как обошла Netflix в борьбе за Warner Bros. Discovery. Warner Bros. Discovery приняла предложение Paramount в феврале.

До этого Warner Bros. Discovery договорилась с Netflix о продаже киностудии Warner Bros., HBO и стримингового сервиса HBO Max за $82,7 млрд. Однако Netflix не повысил цену и отказался от покупки.

После завершения сделки под одним владельцем окажутся Paramount Pictures, CBS, Paramount+, HBO, CNN и другие крупные медиаактивы. Среди них — два стриминговых сервиса, HBO Max и Paramount+, которые компания намерена объединить в одну платформу.